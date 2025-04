Ce venituri are Elisabeta Lipă după performanțele sportive și 6 funcții deținute: „Sunt bogată exact cât îmi trebuie”

Elisabeta Lipă a vorbit despre banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului datorită performanțelor sale sportive și funcțiilor pe care le-a ocupat. Ea e în prezent deputat PSD.

Lipă a câștigat 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la șase olimpiade și a fost de 25 ori campioană a României. În 2000 a fost declarată, de federația internațională de specialitate, cea mai bună canotoare a secolului XX. Din 2009 este președinta Federației Române de Canotaj.

Lipă: Astea sunt salariile mele din cele 6 funcții pe care le-am deținut

Fosta sportivă are mai multe surse de venit și deține o casă în Pipera și un apartament cu patru camere. Doar a primit un salariu de 9.400 de lei.

„De la Comitetul Olimpic nu sunt remunerată, pentru că nu am salariu, avem o indemnizație de ședință de 1200 de lei. De la Agenția Națională de Sport, am avut salariu de 9.400 de lei. În rest, cu 40.000 de lei în urma rezultatelor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Astea sunt salariile mele din cele 6 funcții pe care le-am deținut. Concluzia e că meritele pe care le am oficiale puse pe hârtie acestea sunt”, a spus Elisabeta Lipă, la emisiunea „40 de întrebări”, cu Denise Rifai, potrivit

Lipă: Sunt bogată exact cât îmi trebuie

„Sufletește, foarte bogată. Sunt bogată exact cât îmi trebuie. După declarația mea de avere se vede exact toate investițiile pe care eu le-am făcut. Investiția majoră pe care am făcut-o a fost în copilul meu. În rest, că am o casă de locuit, da, locuiesc în Pipera, în pădure cum îmi place mie să spun.

Este un teren achiziționat după Jocurile Olimpice de la Sidney. Un apartament, la fel, pe care l-am schimbat. Am trecut de la 2 camere, la 4, în 1996. Am împrumutat PSD, pentru că și așa mi se părea normal, să fie totul la vedere.

Ca salariu, sunt remunerată doar cu pensia pe care o am de la Ministerul de Interne, indemnizația renta viageră, pentru că este dată de statul român, pentru că recunoaște și recompensează rezultatele sportive”, a mai afirmat Elisabeta Lipă, potrivit CanCan.