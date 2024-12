Mașină atacată de urs pe Transfăgărășan. „Prinde geamul cu dinții”

o mașină pe Transfăgărășan și a început să muște de geam. Turistul nu a avut nicio intenție de a hrăni animalul, dar acesta a devenit agresiv.

Urs agresiv pe Transfăgărășan

Incidentul s-a produs la coborârea spre Curtea de Argeș, la finalul călătoriei. Scena în care ursul s-a năpustit asupra mașinii a fost surprinsă de jurnalistul Nono Semen, conform

„Imaginile sunt un avertisment pentru toți cei care au intenția de a interacționa cu urșii și de a-i hrăni. Am făcut o tură pe Transfăgărășan. În cele două ore pe care le-am petrecut acolo am văzut vreo 15 urși. Din păcate am văzut și foarte mulți turiști care interacționează în mod voluntar cu urși, și nu sunt doar români, și cetățenii străini fac asta. Probabil sunt în căuare de senzații tari: vin în România ca și cum ar face un safari”, spune Nono Semen.

El a adăugat că pe acea porțiune de drum nu se aștepta să mai găsească urși. Cobora încet drumul și a deschis geamul la mașină pentru a se bucura de aerul proaspăt, moment în care ursuș a atacat.

„La un moment dat, după o curbă, mașini oprite. O coloană de câteva mașini oprite și doi urși. Am oprit că nu aveam unde să plec mai departe, am zis hai să îi pozez și pe cei doi ursuleți care au mai apărut pentru că, toată aventura asta pe Transfăgărășan am făcut-o cu viteză mică, cu geamurile închise, deci în condiții de siguranță și precauție maxime. Dar de data asta, când am pus mâna pe telefon, într-o secundă, încercând să închid și geamul, tot din motive de siguranță, se observă cum ursul face un salt și ajunge la mașină și prinde geamul cu dinții. Din fericire, nu s-a spart geamul”, a mai povestit jurnalistul.

Ursul a intrat cu botul și labele în mașină

Ursul nu s-a oprit aici. A pătruns cu botul și labele în mașină și a început să lovească scaunului cu labele.

„În momentul în care geamul s-a lăsat în jos, ursul a pătruns cu botul și cu labele în mașină, a lovit cu ambele labe scaunul din dreapta. Nu era un atac asupra mea, ca persoană, era probabil un comportament pe care el l-a deprins, acela că el știe că din mașină se aruncă mâncare. Până la urmă a renunțat, dar m-am uitat în oglindă și alerga, vreo 30-40 de metri ne-a urmărit”, a mai adăugat Nono Semen.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet a transmis că vor fi instalate panouri de care să avertizeze turiștii asupra că hrănirea animalelor sălbatice este ilegală. Mai mult, se vor instala și camera de supraveghere pentru a putea trimite amenzi acasă.