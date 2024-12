Mesajul unui motociclist a înfuriat românii. S-a plimbat pe Via Transilvanica

Un turist care a mers pe o parte a înfuriat românii după ce a transmis că a parcurs drumul impresionant al Carpaților cu motocicleta.

Motociclistul a încălcat regulamentul Via Transilvanica

Motociclistul a povestit experiența de care a avut parte în timpul plimbării cu vehiculului

„Salutare! Este prima postare pe grup. Vara aceasta am acoperit o parte din traseul Via Transilvanica pe motocicletă de la Cugir până la Drobeta. Nu am avut timp suficient să oprim în toate locațiile frumoase de pe traseu, dar am bifat cateva sate de poveste, cum ar fi Târsa si Fundătura Ponorului (video), în câteva dintre fotografii veți regăsi și Fagul (pom) de la Târsa, care se spune ca ar avea undeva la 400 de ani vechime.

Traseele sunt bine marcate, cu puțină atenție și din partea călătorilor, veți ajunge la destinație”, a fost mesajul motociclistului.

El nu a știut că regulamentul de vizitare a Parcului Național Grădiștea Muncelului Cioclovina care traversează Via Transilvanica interzice accesul neautorizat pe unele drumuri forestiere cu motocicleta, ATV-uri sau alte autovehicule cu motor. Doar plimbările cu bicicleta sau pe jos sunt permise.

Cum au reacționat oamenii la postarea motociclistului

„Pe o porțiune de traseu, în Parcul Național Domogled Valea Cernei este interzis. Și îmi este suficientă postarea asta ca să scriu o amendă”;

„Urmează ATV-urile și apoi SUV-urile cu manele. Așa e România”;

„Dacă se va ajunge cu motorizare pe Via Transilvanica, atunci renunț. Este foarte urât să poluezi natura, cu diferitele acțiuni ale motorizării, fie atv, sau moped. Să nu mai văd așa ceva nici pe trasee, nici aici, în grup”;

„Accesul motorizat este interzis în majoritatea zonelor aflate în afara drumurilor publice. Mai ales dacă sunt în arii naturale protejate! A face Via Transilvanica pe ceva cu motor este o mare mizerie. Și o lipsa de respect față de ceilalți drumeți și față de inițiatorii proiectului! Să nu mai vorbim că distruge sectoarele de poteci!”, sunt unele dintre reacțiile românilor.

Via Transilvania a fost lansată în 2022 și are o distanță de aproape 1.400 de kilometric, fiind cel mai lung traseu de drumeție din Carpați. Drumul pornește de la Putna, străbate Transilvania şi se încheie la Drobeta – Turnu Severin. Drumul poate fi străbătut pe jos sau cu bicicleta prin județele Suceava, Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş Severin şi Mehedinţi.