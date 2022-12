Mii de români blocați și pe aeroporturile din Marea Britanie și Franța din cauza ninsorilor (VIDEO)

Nu doar sunt blocați la această oră ci și cei din Luton care nu au mai putut decola spre casă, după ce mai multe zboruri au fost amânate din cauza .

Mii de românii sunt încă blocați în aeroportul londonez, anunță referindu-se la conaționalii care încep să întoarcă în România de sărbători și se confruntă cu greve și ninsori pe aeroporturile din Marea Britanie sau Franța, care sunt printre cele mai afectate din Europa.

Mii de români sunt blocați în aeroportul Luton din Londra, după ce peste 20 de zboruri spre sau dinspre România au fost anulate.

Conform Antena 3 , care a prezentat un protest ad-hoc al românilor în aeroport, aceștia s-au săturat să aștepte și au început să huiduiască și să strige la unison „Vrem acasă!“ .

Ministerul Afacerilor Externe a lansat luni o atenționare de călătorie prin care informa cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că în perioada 12-13 decembrie, autoritățile britanice au anunțat perturbări ale serviciilor de transport aerian din cauza vremii nefavorabile, fiind emis un cod galben de gheață și ceață, în vigoare în Scoția, zona capitalei Londa și sud-vestul Angliei.

MAE atenţionează: perturbări ale zborurilor pe aeroporturile franceze Charles de Gaulle şi Orly

Și în aeroporturile pariziene se anunță probleme din cauza vremii nefavorabile: MAE informează românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franța că pentru 33 de departamente din nordul ţării, inclusiv zona capitalei, Paris, a fost emis un cod portocaliu de zăpadă şi polei pentru miercuri, 14 decembrie.

Direcţia Generală a Aviaţiei Civile a anunţat perturbări ale traficului aerian la plecările şi sosirile de pe aeroporturile Charles de Gaulle şi Orly din Paris, a anunţat MAE marţi seară.

Pe site-ul aeroporturilor din Paris (https://www.parisaeroport.fr/) se menţionează că pot fi întârzieri sau anulări ale anumitor zboruri, călătorii fiind sfătuiţi să verifice programul de zbor al companiilor aeriene şi să anticipeze sosirea la aeroport, accesul rutier putând fi perturbat.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Paris: +33147052966 şi +33147052755, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Români captivi și pe aeroporturile germane

Haos pe aeroporturile din : din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe curse din au fost anulate sau amânate iar sute de români așteaptă de azi noapte să se întoarcă acasă.

Multe zboruri au fost anulate pe aeroportul din Munchen din cauza ninsorilor abundente iar sutele de români care aveau zboruri programate spre Cluj au fost nevoiți să își petreacă noaptea în aeroport, în timp e alții au fost transferați pe Aeroportul din Frankfurt, însă nici la această oră nu au decolat spre România – anunță .

Nu au fost găsite soluții pentru românii blocați pe aeroporturile nemțești

„Vă rugăm să vă verificați starea zborului sau să contactați compania aeriană pentru a afla despre starea zborului dumneavoastră”, a anunțat aeroportul pe canalul său de Twitter. referindu-se la pasagerii care sunt atenționați să planifice cu atenție și cu mai mult timp înainte condițiile pentru sosire și plecare.

„Aveam un zbor ieri, la 23.10 din Munchen la Cluj, care s-a amânat. Am fost transferat pe lista de așteptare din Munchen în Frankfurt. Asta s-a întâmplat pe la 01.00 noaptea și după aia am ajuns pe lista de așteptare de la zborul din Frankfurt la Cluj. Între timp am sunat și la call-center, ca să nu stau la coada asta. Mi s-a spus că nu se poate rezolva și că trebuie să stau la coadă la ghișeu. Sunt destul de multe zboruri. Singura soluție e să stau la coadă, să vorbesc cu cei de la ghișeu”, a postat un român, citat de Digi24.

Ninsorile modifică programul curselor aeriene și feroviare

Minsorile din Bavaria au provocat întârzieri în trafic iar polițiștii au înregistrat numeroase accidente.

Serviciul Meteorologic German (DWD) a avertizat că ploaia înghețată ar putea cauza din nou gheață în sud, vineri seara. Aversele se transformă treptat în zăpadă: „Datorită gheții negre răspândite, sunt posibile restricții în traficul rutier și feroviar”, au avertizat meteorologii germani menționând că temperaturile vor rămâne, în cea mai mare parte, scăzute.

Situația nu este limitată doar la aeroporturile din Germania, ci se repetă și pe alte aeroporturi din Europa.

