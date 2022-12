Sute de români, blocați în aeroporturile din Germania. Zborurile au fost amânate sau anulate din cauza vremii (VIDEO)

Haos pe aeroporturile din : din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe curse din au fost anulate sau amânate iar sute de români așteaptă de azi noapte să se întoarcă acasă.

Multe zboruri au fost anulate pe aeroportul din Munchen din cauza ninsorilor abundente iar sutele de români care aveau zboruri programate spre Cluj au fost nevoiți să își petreacă noaptea în aeroport, în timp e alții au fost transferați pe Aeroportul din Frankfurt, însă nici la această oră nu au decolat spre România – anunță .

„Vă rugăm să vă verificați starea zborului sau să contactați compania aeriană pentru a afla despre starea zborului dumneavoastră”, a anunțat aeroportul pe canalul său de Twitter. referindu-se la pasagerii care sunt atenționați să planifice cu atenție și cu mai mult timp înainte condițiile pentru sosire și plecare.

„Aveam un zbor ieri, la 23.10 din Munchen la Cluj, care s-a amânat. Am fost transferat pe lista de așteptare din Munchen în Frankfurt. Asta s-a întâmplat pe la 01.00 noaptea și după aia am ajuns pe lista de așteptare de la zborul din Frankfurt la Cluj. Între timp am sunat și la call-center, ca să nu stau la coada asta. Mi s-a spus că nu se poate rezolva și că trebuie să stau la coadă la ghișeu. Sunt destul de multe zboruri. Singura soluție e să stau la coadă, să vorbesc cu cei de la ghișeu”, a postat un român, citat de Digi24.

My husband is stranded in they had no organization for these 1000’s of people. They ended traveling from on bus. They took ALL of his luggage in even his carry on. An elderly gentleman was being assaulted airport personnel.

