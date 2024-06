Ministerul Culturii va cere companiei Louis Vuitton să recunoască modelul iei din Mărginimea Sibiului. Raluca Turcan: „Această situație merită transformată într-o oportunitate” (FOTO)

Raluca Turcan (PNL), ministrul Culturii, a anunțat că va cere companiei Louis Vuitton să recunoască valoarea patrimonială și culturală a modelului iei cu șinoare, specifică zonei Sibiului. Demersul vine în urma unei campanii lansate de comunitatea La Blouse roumaine, „Give Credit”, care că Louis Vuitton vinde cămăși inspirate din portul Mărginimii Sibiului.

Turcan: Patrimoniul românesc trebuie recunoscut la nivel internațional

„❗️În mod firesc, vom solicita companiei Louis Vuitton recunoașterea valorii patrimoniale și culturale a modelului iei cu șinoare, specifică zonei Sibiului.

✨Creația populară autentică și-a menținut valoarea peste timp, dovadă că ia românească a fost și rămâne o sursă de inspirație pentru pictori, designeri sau companii precum Louis Vuitton.

🇹🇩Aceasta situație merită transformată într-o oportunitate, în sensul recunoașterii la nivel internațional a valorii inestimabile a patrimoniului cultural românesc”, a transmis Raluca Turcan,

La Blouse Roumaine reacția ministrului: „Doamna Raluca Turcan, ministra culturii, susține printr-o declarație publică demersurile comunității noastre, anunțând că va contacta brandul Louis Vuitton în legătură cu utilizarea fără creditare a iei / cămășii tradiționale românești în ultima colecție din 2024. O premieră istorică pentru campania Give Credit! Să fie de bun augur! Vă mulțumim!”.

Louis Vuitton vinde cămăși inspirate din portul Mărginimii Sibiului

Reacția ministrului Culturii vine după ce comunitatea La blouse roumaine a atras atenția că Louis Vuitton vinde cămăși inspirate din portul Mărginimii Sibiului. Postarea a devenit virală pe Facebook.

„Dragi comunități din Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Țara Făgărașului, Argeș, Sudul și Centrul Transilvaniei și orice persoană, colecționar, artizan și simplu iubitor, iubitoare a cămășii și portului specific Marginimii Sibiului, păstrat inclusiv în zonele unde au migrat oamenii din această regiune, va rugăm să ne sprijiniți în noua campanie “Give Credit” (A da recunoaștere) ce are în centrul său utilizarea de către brandul Louis Vuitton a cămășii de Mărginime in noua colecție 2024, fără menționarea originii și acordul păstrătorilor de zestre culturală.

Ce avem de făcut:

– adăugați fotografii cu cămașa de Mărginime la această postare cu indicarea zonei și dacă aveți, o scurtă descriere în câteva rânduri

– cereți brandului Louis Vuitton să scoată piesele din colecție până la obținerea acordului din partea comunităților, cu creditarea originii

– dacă sunteți organizați în cadrul unor asociații, fundații, grupuri de inițiativă, companii etc, va rugăm să ne scrieți mesaje de susținere oficiale și să le trimiteți pe adresa [email protected].

Respect și recunoaștere pentru familiile și comunitățile noastre! ❤️🇷🇴

Vă mulțumim!

Împreună reușim”, transmitea La blouse roumaine, în postarea sa.