Ministrul Energiei, despre preluarea E.ON de către MVM: “Această tranzacție nu este finalizată până când statul român nu o aprobă. Până la o eventuală decizie, toți clienții rămân clienții E.ON, nimic nu se schimbă pentru ei” (VIDEO)

Ministrul Energiei, , a discutat, vineri, în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Nadia Ciurlin, despre preluarea de către MVM, o companie din Ungaria, controlată de Viktor Orban.

Burduja a ținut să precizeze că această tranzacție “nu este finalizată până când statul român nu o aprobă”, iar clienții rămân în continuare clienții E.ON, până la o eventuală decizie. “Nimic nu se schimbă pentru ei”, a spus ministrul.

„Noi am analizat cu mare atenție toate propunerile și prevederile și vom acționa în interesul românilor”

Ministrul a fost întrebat care este stadiul acestei tranzacții, în acest moment.

„A fost sesizată chiar de compania MVM, așa e corect, așa e legal. Această Comisie de examinare a investițiilor străine directe, am mai vorbit despre ea, este gestionată la nivelul Consiliului Concurenței, prezidată de cancelarul Guvernului. Ministerul Energiei are un loc în această comisie și am pregătit un amplu punct de vedere, peste 100 de pagini. Documentația trimisă de compania maghiară este stufoasă. Contractul are, la rândul său, câteva sute de pagini. Noi am analizat cu mare atenție toate propunerile și prevederile și vom acționa în interesul românilor întotdeauna pentru protejarea securității energetice a țării”.

„Se poate sesiza și CSAT-ul”

Burduja a fost întrebat dacă sunt informații certe că ar avea legătură cu Rusia.

“Asta vom discuta în cadrul Comisiei de examinare. Acolo există și membri observatori, instituții din zona Apărării, securității naționale, ordinii publice și sunt convins că cea mai bună decizie va fi luată. Nu este un calendar iminent, pot fi 2-3, poate 4 luni, poate mai mult, de analiză în cadrul Comisiei, se poate sesiza și CSAT-ul. Deci este un proces îndelungat, însă toți românii trebuie să știe că această tranzacție nu este finalizată până când statul român nu o aprobă. Și până la o astfel de eventuală decizie, toți clienții rămân clienții E.ON furnizare, nimic nu se schimbă pentru ei și compania germană își continuă activitatea în România”.