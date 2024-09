Ministrul Justiției, Alina Gorghiu: În ultimii trei ani, statul a plătit pentru aducerea în țară a fugarilor aproximativ 28 de milioane de lei (VIDEO)

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit într-o intervenție pentru B1 TV despre legea potrivit căreia fugarii vor plăti din propriul buzunar costurile pentru repatrierea lor:

„E vorba despre un principiu foarte simplu care spune în felul următor: dacă ești decis să fugi din țară și ai bani să te duci până la capătul lumii, atunci, în momentul în care statul te aduce în țară va trebui să ai bani și să îți plătești repatrierea. Este o lege corectă cu contribuabilul român, o lege care să descurajeze genul acesta de comportament, și anume cei care vor să fugă să se convingă că nu merită acest lucru. Până la urmă tot îi aducem acasă și până la urmă tot vor avea de plătit toate aceste costuri de fuga lor”.

Alina Gorghiu a mai precizat că în ultimii trei ani statul a cheltuit 28 de milioane de lei pentru aducerea în țară a fugarilor:

„Anul trecut costul pe care l-a suportat statul român a fost de peste 10 milioane de lei pentru aducerea fugarilor în țară. Și pentru 2022 am avut aproape 9 milioane, și în 2021 vreo 9 milioane și jumătate de lei ca să îi aducem. În total pe acești trei ani, 2021-2023, am plătit pentru aducerea în țară a fugarilor aproximativ 28 de milioane de lei. Sunt fugari pe care îi aducem nu doar din Europa, din statele apropiate de România, ci aducem fugari de peste tot din lume. De exemplu, din Brazilia ne-a costat să aducem doi fugari, 21.000 de lei. Din Republica Dominicană, vreo 57.000 de lei. Sunt cazuri din Costa Rica, este un caz care ne-a costat 54.000 de lei sau din Australia, aproximativ 53.000 de lei ca să aducem unul dintre fugari. Dacă anul trecut am adus vreo 800, anul acesta ne apropiem de 600. Vorbim de numere care sunt relevante din punctul de vedere al impactului financiar”.

Ministrul Justiției a explicat cum se ajunge la aceste costuri uriașe: „Vorbim de cheltuieli care țin de costul transportului, de cheltuieli medicale pentru cel care a fugit din țară, toate cheltuielile efectuate cu misiunea escortei, escorta poate fi compusă dintr-un număr de două persoane sau mai multe, de cheltuieli de cazare acolo, avion, cheltuieli cu traducerile, etc. Toate aceste cheltuieli se vor recupera în Instanța civilă competentă. Se judecă foarte repede și va fi scutită de taxă de timbru”.