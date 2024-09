Mircea Fechet, despre viitura așteptată pe Dunăre: Știm deja că vom avea un debit pe care îl vom gestiona cu ușurință

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că debitul aşteptat pe Dunăre la finalul acestei luni, pe sectorul românesc, nu este unul care să ne îngrijoreze.

„Vom avea un debit pe care îl vom gestiona cu ușurință”

Oficialul a afirmat, la , că debitul va fi gestionat cu ușurință.

„Știm deja că . Spun asta pentru că același debit l-am mai gestionat și în luna ianuarie a acestui an, și în luna decembrie a anului trecut, nu vom avea o situație excepțională. Am vrut să văd modul în care am intervenit pe acele sectoare unde în trecut am avut probleme. Fie în locurile unde au existat breșe la inundații din 2006, în județul Dolj, la Bistreț. Acolo am văzut, și în survol, și la fața locului, modul în care comunități au fost inundate, zeci de mii de hectare de teren agricol au fost distruse atunci. A fost o tragedie, pentru că s-a rupt digul. Sută la sută acel dig nu ar mai ceda astăzi, pentru că s-au făcut niște lucrări speciale”, a spus el.

Ministrul a mai transmis că „nu neapărat ce s-a întâmplat la Budapesta se va întâmpla şi la noi”.

„E bine să înțelegem că nu în mod automat ce se întâmplă la Budapesta se va întâmpla și la noi. Acolo discutăm de o foarte mare aglomerare urbană, Dunărea este foarte îngustă, sunt mai multe lucruri care participă la posibilele scenarii. Erau deja în faza a treia de alertă, noi nu suntem singuri că o vom avea nici pe prima. Însă cred că este important de subliniat că întrebarea nu e dacă vom avea din nou 16 mii de metri cubi pe secundă, poate 17 mii, ci când vom avea”, a mai menționat ministrul Mediului.

Apele Române: O parte din viitură va fi atenuată în Serbia

Amintim că purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale Apele Române, Ana-Maria Agiu, a vorbit despre , luni, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și a declarat că, potrivit estimărilor, „o parte din viitură va fi atenuată în zonele natural inundabile ale Serbiei, în aval de Bogojevo”.

„Debitul Dunării a fost în creștere în ultimele zile, de la 5.100, cât era la începutul săptămânii, astăzi vorbim despre 6.200 de mc/s la intrarea în țară, iar estimările hidrologilor de la Institutul Național de Hidrologie ne arată faptul că în data de 30 septembrie debitele Dunării se vor apropia de valoarea de 8.000 de mc/s”, a declarat Ana-Maria Agiu.