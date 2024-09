Mircea Fechet, ministrul Mediului: Ne vom confrunta cu astfel de fenomene meteo de intensitate foarte mare din ce în ce mai des

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV, că România se va confrunta cu fenomene meteo de intensitate foarte mare care au dus la inundațiile catastrofale din ultimele zile, din ce în ce mai des:

“În primul rând vreau să spun un lucru pe care l-am întâlnit și în județul Constanța când am fost la inundații, și în județul Galați unde am fost alaltăieri și astăzi voi fi din nou acolo, și la Vaslui, unde am fost ieri. Discutând cu oamenii în vârstă, oameni trecuți de 70 de ani poate și mai mult, mereu am aflat același lucru, faptul că niciodată, de când locuiesc ei în localitatea respectivă nu s-au confrntat cu astfel de situații pentru că dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, cu siguranță și-ar fi amintit. Asta presupune că ne vom confrunta cu astfel de fenomene meteo de intensitate foarte mare din ce în ce mai des, pentru că deși statisticile spun că astfel de precipitașții nu se pot produce decât o dată la 100 de ani sau chiar mai rar, iată că din 10 în 10 ani în anumite localități, suntem în același scenariu”.

Ministrul Mediului a atras atenția că este nevoie de investiții pentru a preveni consecințele inundațiilor care au avut loc în județul Galați:

“Pe de o parte avem nevoie în continuare de investiții, în județul Galați în luna decembrie terminăm o investiție de 30 de milioane de euro, acumulare hidrotehnică cu rol și de atenuare a viiturilor, pe râul Tecucel, în vecinătatea municipiului Tecuci.

În ședința de Guvern de miercuri am discutat deja cu colegii d ela Apele Române ca după ce am evaluat ceea ce s-a întâmplat, și avem câteva informații legate de debite, de cantitatea marea de precipitații și de arealul unde au fost produse și cel puțin pe zona Suhurlui, acolo unde deja a doua oară în 10 ani se întâmplă un astfel de dezastru o să propun în ședința de Guvern o amenajare hidrotehnică nepermanentă care ar putea să prevină în viitor astfel de situații”.