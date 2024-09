Mitică Dragomir a dezvăluit ce pensie primește acum, după recalculare: „Eu iau pe contribuție. Ciocu’ mic!”

Fostul șef al LPF, , a dezvăluit ce încasează acum, după procesul de recalculare.

„Am avut salariu 15.000 dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat”

Dragomir a precizat că a mai primit, acum, în plus, 2500-3000 de lei.

„Mi-a mai dat 25-30 de milioane vechi. Păi, bă, frate, dacă am plătit? Eu iau pe contribuție… Mi-a făcut recalculare. Am avut salariu 15.000 dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat. Lună de lună. Păi, dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta și am plătit la stat, n-am dreptul și eu să-mi iau? Ei au dat sau au plătit? A, ălora care au plătit și le ia, e nedrept și să le dea banii înapoi. Dar care n-au contribuit și fac gălăgie, n-au bă dreptate! Ciocu’ mic!”, a spus Dragomir pentru .

Mitică Dragomir încasează trei pensii diferite: o rentă viageră de la sport, pensia de fost parlamentar din două mandate, de circa 7.000 de lei, și pensia bazată pe contribuțiile sale, care ajunsese la aproximativ 4.000 de euro înainte de recalculare.

„Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am, dau la nepoți”

Mitică Dragomir a mărturisit că trăiește modest și că le dă mulți bani nepoților.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am, dau la nepoți”, a spus Dragomir în cadrul unui interviu.