„Ne-am promis să nu ne mâncăm unul pe altul!”, spune familia care a naufragiat timp de 38 de zile și a supraviețuit cu apă de ploaie, sânge de broască țestoasă și carne de rechin

În 1972, în timp ce călătorea prin lume, barca Robertson a fost atacată de balene. Oamenii s-au trezit plutind în derivă săptămâni întregi pe o plută minusculă, forțați să bea sânge de țestoasă și să omoare rechini, în timp ce luptau pentru viața lor.

Au fost atacați de o familie de balene care le-a scufundat nava

Era ora 10 dimineața într-o dimineață agitată pe mare când Douglas Robertson, în vârstă de 18 ani, a auzit o bubuitură. Apoi alta. Și alta. Goeleta lor de lemn, Lucette, de 13 metri, fusese ridicată în aer, de pe ocean.

„M-am gândit: ce dracu a fost asta?” S-a uitat la tatăl său și a descoperit că era în apă până la glezne. Apoi s-a uitat peste umăr către imensitatea Pacificului. „Erau trei balene; un tată, o mamă și puiul lor. Capul uneia dintre balene era rănit și sângera grav.”

Când au pornit să navigheze, în ianuarie 1971, Anne, cea mai mare dintre copii, avea 18 ani; Douglas avea 16 ani; gemenii, Neil și Sandy, aveau 11 ani. Primul an a fost fantastic – Anglia până în Portugalia, Canare, Caraibe, Bahamas, Miami, prin Canalul Panama și până în Insulele Galapagos.

Au petrecut aproximativ șase luni în Miami, lucrând pentru a câștiga bani pentru a subvenționa următoarea parte a călătoriei lor. Anne a decis să părăsească călătoria după ce s-a îndrăgostit, dar au luat un nou pasager în Panama – analistul financiar Robin Williams, în vârstă de 23 de ani, care voia să călătorească în jurul lumii.

El a fost de acord să plătească o sumă simbolică și să-i învețe pe copii engleză și matematică pentru trecerea sa.

Ei se aflau într-o călătorie de 45 de zile către Insulele Marquesas din Pacificul de Sud când au fost loviți de balene. Lucette se scufunda repede.

Tot ce aveau era barca lor și o plută oferită de o familie islandeză cu care se împrieteniseră la începutul călătoriei. Dougal, un om mândru, obsedat, nu a vrut să accepte pluta. Abia când prietenii lor islandezi i-au spus că pluta era pentru familia lui, nu pentru el, a fost de acord să o ia.

Naufragiați pe plută, în mijlocul oceanului

Dougal a aruncat pluta de 36 kg în apă, fără să aibă habar dacă va funcționa. „S-a auzit o bubuitură puternică în timp ce cartuşul de umflare a explodat, iar pluta a început să se desfacă şi să se umfle. Cu toții ne-am uitat la ea și ne-am gândit: „Mulțumesc lui Dumnezeu că a funcționat.” Următoarea slujbă a lui Douglas a fost să-și transfere familia pe plută.

„Eram îngrozit. M-am gândit: „Asta e, Douglas, așa vei muri. O să fii mâncat de balene ucigașe.’

Douglas a fost ultimul pe plută. S-a simțit în siguranță – pentru scurt timp. „Macar mai aveam picioarele; nu fusesem mâncat. Supraviețuisem.”

Şocul a ceea ce se întâmplase i-a lovit repede. „Mama a spus: „Să ne rugăm.” Eu și tatăl meu eram atei. M-am gândit: „Trebuie, am să-i cer lui Dumnezeu să ne cruțe.”

Curând și-au dat seama cât de fără speranță era situația. Erau la sute de mile de uscat, cu o plută și o barcă inundată. „Aveam apă și mâncare pentru 10 zile.

Erau depozitate alături de un manual despre cum să supraviețuiești pe plută. Pe ultima pagină scria: „Mult noroc!”.

Familia a reevaluat situația. „Ne-am promis unul altuia că nu ne vom mânca unul pe altul.”

Mai aveau doar patru zile de rezervă de apă conservată. Într-o zi, o broască țestoasă a sărit pe plută. „I-am spus: „Tata, putem să mâncăm astea, am citit-o într-o carte.” Uciderea țestoasei s-a dovedit mai grea decât se așteptase. Au încercat de două ori și în ambele ocazii țestoasele au scăpat.

Naufragiații erau deja în a doua săptămână pe apă și erau înfometați. „Nu ne-am gândit la nimic altceva decât la mâncare. Am vorbit tot timpul despre mâncare.”

Au prins o țestoasă și i-au băut sângele

Când a venit o a treia țestoasă, au fost hotărâți că nu va scăpa. „Am legat-o cu o frânghie. Am urcat-o pe plută și i-am tăiat gâtul. Am scos o ceașcă și Dougal a fost primul care i-a băut sângele. Ne-am uitat la el de genul: „O să mori?” Și a spus: „Nu este sărat, putem bea asta.” Era tare, dar dulce. Ne-am gândit că am putea trăi cu țestoase. Este carne roșie, ca friptura.”

După 12 zile, au ajuns deja cu nervii la pământ și au așteptat ploaia. O zi, două zile – încă nimic. „Pe măsură ce au trecut zilele, pluta era într-o stare tot mai proastă. Peștii făcuseră găuri în ea. Eram acoperiți de furuncule și nu puteam dormi pentru că eram până la piept în apă. Era un loc uscat pe pluta aceea și aveam câte o oră fiecare să stăm acolo.”

După trei zile de așteptare, în sfârșit, cerul s-a deschis. „A plouat bine de tot. Eram atât de fericiți. Cântam, strângeam ploaia, umpleam recipientele. Elixirul vieții. A plouat vreo două zile.”

Erau pe plută de aproximativ 17 zile. Timp de cinci zile au rămas fără apă. „Am prins pești doradă și le-am supt globii oculari. Obișnuiam să mâncăm conținutul stomacului lor. Era ca o mâncare gătită, parțial digerată.”

Atacați de rechini, au reușit să ucidă unul

În curând și-au dat seama că sunt urmăriți de rechini. „Îi puteam vedea înotând în jurul nostru tot timpul.”

„Am prins un rechin de 5 picioare. Dougal a spus: „Douglas, ce facem acum?” Am spus: „Trebuie să-l împiedicăm să ne muște, așa că dacă unul dintre noi îi bagă o vâslă în gură, va mușca din asta și apoi îi tăiem capul. Nu ne poate mușca dacă nu are cap.”

„Mama i-a bătut o vâslă în gură, el a mușcat-o și i-am spus: „Taie-i capul, tată, pentru că ne va mușca”. Dougal i-a tăiat capul, mi l-a întins și a spus: „ Iată capul. Încă am semnele pe deget. Nu avea putere pentru că nu avea corp, dar dinții îi erau ascuțiți. L-am mâncat și ne-am simțit grozav. A fost un sentiment euforic. Mâncam noi rechinii, nu ne mâncau ei pe noi!”

Săptămânile au trecut. Trei săptămâni, patru săptămâni, cinci săptămâni și încă nici un indiciu de salvare. Familia a supraviețuit din carne de rechin uscată și apă dulce de la globii oculari ai peștilor dorado. Douglas era gol pușcă pentru că hainele lui putreziseră.

Familia vorbea despre ce ar face dacă ar fi acasă când au văzut cu toții o navă.

O navă japoneză i-a salvat după mai mult de o lună

Nava era un trauler de pescuit japonez, Toka Maru II, în drum spre Canalul Panama. „Dougal a aprins flacăra și a ținut-o până când nu a mai putut să o țină. I-a căzut pe mână și a aruncat-o în mare.”

Douglas a descoperit mai târziu că căpitanul a văzut-o și a spus echipajului său că sunt pirați. Dar apoi, căpitanul a fost de acord să modifice cursul cu 20 de grade pentru a vedea ce e mai exact. Atunci paznicul a spus că vede o femeie cu doi copii. El a spus: „Nu sunt pirați, sunt naufragiați”.

În 10 minute, nava era alături de ei. „O frânghie a fost aruncată afară. O frânghie murdară, uleioasă și mirositoare a aterizat peste prova barca și am apucat-o. M-am uitat la ea și m-am gândit: „Doamne, această frânghie aparține unei alte lumi.” O lume de care am uitat.” După 38 de zile, naufragiații fuseseră salvați.

Familia s-a întors acasă în Peak District, unde căsnicia lui Dougal și Linda a început imediat să se destrame. În decurs de un an, au divorțat.

„Mama și tata nu s-au iertat niciodată pentru ceea ce i-au făcut familiei”, spune Douglas. „Ei au simțit că au fost neglijenți pentru că ne-au supus unui asemenea risc.”