Nicușor Dan: Foarte multe instituții nu funcționează. Trebuie să avem un control sistematic al autorităților și pe zona de construcții, și pe zona de securitate la incendiu, și pe toate celelalte (VIDEO)

Trăim într-o țară în care foarte multe instituții nu funcționează, a avertizat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, în contextul .

Întrebat câte localuri din Capitală nu au autorizație de securitate la incendiu, primarul general a explicat: „Vreau să vă spun că eu am o situație specială, ca primar general în București, pentru că autorizațiile de funcționare pentru obiectivele comerciale sunt date de primarii de sector și eu au obligația să verifice și toate avizele cu care ei funcționează, deci n-aș putea să vă spun o situație pentru București, dar pot să fac o remarcă generală. Trăim într-o țară în care foarte multe instituții nu funcționează”.

„Vă dau un singur exemplu, celebrul șantier din Icoanei 2-8. Au venit doi inspectori de la Inspectoratul București și au constatat că autorizația aia nu are aviz de securitate la incendiu, nu are memoriu de rezistență, nu are memoriu de instalații, încalcă Codul civil și multe alte lucruri. După care a venit inspectorul național și a spus, „anulez procesul-verbal”, fără nicio explicație, pe scurt. Deci în situația în care nu există o presiune uriașă civică pentru ca lucrurile astea să înceteze, din păcate, tot timpul o să avem tipul acesta de accidente”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat despre prevederea introdusă după Colectiv care obliga localurile să menționeze dacă nu dețin autorizație de securitate la incendiu, edilul a spus: „În mod evident că în momentul acela a fost o decizie corectă pentru a nu bloca întregi sectoare de activități economice, numai că lucrurile trebuiau puse în ordine pentru ca să nu mai existe pericol. Cred că au trecut trei sau patru ani de atunci, lumea a și uitat de acea hârtie și de acea măsură provizorie. Noi trebuie să avem, și pe zona de construcții, și pe zona de securitate la incendiu, de rezistență și pe toate celelalte, trebuie să avem un control sistematic al autorităților”.