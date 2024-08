Nicușor Dan le cere consilierilor locali din Sectorul 5 să nu voteze PUD-ul „nelegal” pentru construirea de blocuri turn de 35 de etaje pe strada Progresul: „Unde e statul român?”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a tras un semnal de alarmă, marți, într-o conferință de presă, și le-a solicitat consilierilor locali din Sectorul 5 să nu voteze Planul Urbanistic de Detaliu care se referă la proiectul pentru construcția de blocuri turn pe strada Progresul, spunând că „acest PUD este nelegal”, transmite .

Primarul general spune că PUD-ul respectiv „este nelegal”.

„Acest PUD este nelegal (…). Azi, la ora 12,00, am trimis o adresă către Primăria Sectorului 5, în care am solicitat primarului să scoată proiectul de pe ordinea de zi, consilierilor să nu-l voteze şi dacă îl votează secretarul general să nu-l contrasemneze pentru legalitate, în care le-am spus mai multe motive de nelegalitate ale acestui proiect, cel mai important fiind acela că am retras avizul de circulaţie”, a declarat Nicușor Dan.

El a explicat că PUD-ul are la bază Planul Urbanistic din 2019, care este la rândul său ilegal.

„A fost contestat de nişte vecini la Tribunalul Bucureşti, s-a dus la Tribunalul Prahova şi Tribunalul Prahova a spus că decizia de mediu pe care se bazează este nelegală. (…). În plus, nici pe această decizie de mediu nu o respectă, pentru că, de asemenea, decizia de mediu prevede mult mai mult spaţiu verde decât (…) s-a votat în PUZ şi, de asemenea, fiind o transformare a unei zone cu altă destinaţie într-o zonă de locuinţe, exista obligaţia încă din 2019, când s-a votat PUZ-ul, ca fiecărui locuitor care urma să locuiască acolo să i se aloce 20 de metri pătraţi de spaţiu verde, condiţie care nu a fost îndeplinită”, a adăugat edilul.

„Unde e statul român?”

Primarul Capitalei spune că în oraș există construcții care au la bază „acte șubrede”.

„Totuşi, unde e statul român? Adică, noi vorbim aici de o investiţie de câteva sute de milioane de euro. (…) În momentul acesta, în Bucureşti sunt construcţii în desfăşurare (…), sunt cel puţin 10-15 care reprezintă fiecare dintre ele investiţii de zeci de milioane de euro, care se bazează pe acte şubrede, pe care Inspectoratul şi prefectul refuză să le atace. Ce se va întâmpla când o instanţă va anula aceste acte, pentru că ele sunt vădit ilegale, cum este şi ăsta?”, a mai declarat Nicușor Dan.