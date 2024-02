Nicușor Dan: „Nu am promis niciodată că rezolv a doua zi problema apei calde și a căldurii din Capitală. Am spus că problema este una complicată care se rezolvă în timp, schimbând conducte” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că cel mai mare regret al său, legat de activitatea sa vizează că nu a prioritizat mai bine anumite proiecte. Pe de altă mparte acesta a ținut să precizeaze că nu a susținut niciodată că va rezolva a doua zi problema apei calde și a căldurii fdin București dacă ajunge primar:

Ce regrete are Nicușor Dan

„Cel mai mare regret este că mulți dintre oamenii pe care i-am invitat în administrația publică nu au vrut să vină. Sunt oameni competenți pe care îi cunoșteam. Legat de activitatea mea, ca orice om cu conștiință, tot timpul când iei decizii te gândești că puteai să faci mai bine.

Probabil că sunt întârzieri de o lună, două. Dacă făceai alte lucruri înaintea altora ai fi fost mai rapid. Nu am făcut niciodată această promisiune, dimpotrivă, în toate emisiunile am spus că problema termoficării este una complicată care se rezolvă în timp, schimbând conducte. Noi am schimbat în trei ani cât au schimbat alți primari în 30 de ani”.

La capitolul realizări, Nicușor Dan a vorbit despre stația de epurare de la Glina:

„Probabil că cea mai mare realizare este stația de epurare de la Glina, care este o investiție uriașă, cea mai mare din partea asta de Europă, 100 de milioane de euro bani europeni. Realizarea este că am recăpătat încrederea mediului privat în primărie, ieșind din faliment și onorându-le toate contractele și am început acele chestiuni sistematice care rezolvă problemele de structură ale orașului”.