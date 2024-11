Nicușor Dan: Suntem pregătiți pentru eventuale ninsori. Nu mă aștept să avem surprize / O să avem beculețele de anul trecut, vreo 4 milioane / Probabil vom plăti 3-4 milioane de lei pentru târgul de Crăciun (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre , luni, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și a spus că municipalitatea este pregătită și că nu se așteaptă „să avem surprize”.

Nicușor Dan, pe B1 TV: Suntem pregătiți pentru eventuale ninsori

Întrebat dacă este pregătită Primăria Capitalei pentru ninsorile anunțate de ANM, primarul general Nicușor Dan a spus: „Da, noi avem această experiență. Legea împarte atribuțiile. După cum știți, cei care se ocupă de deszăpezire sunt operatorii care se ocupă și de curățenie, iar ei sunt contractați de primăriile de sector, iar Primăria Capitalei are doar un rol de coordonare”.

„Sunt lucruri care s-au întâmplat în fiecare din ani, n-a nins chiar în fiecare an, dar noi am fost pregătiți pentru fiecare din ani. Nu mă aștept să avem surprize (…). Există o dispoziție care are vreo 50 de pagini, care spune cine ce are de făcut și pe ea am aplicat-o an de an”, a adăugat edilul.

Ce a spus despre beculețe și târgul de Crăciun

„Anul trecut am cumpărat pentru că bucureștenii au cerut mai mult decât acum doi ani. Anul trecut am cumpărat și anul acesta o să le avem tot pe alea de anul trecut, vreo 4 milioane de beculețe – și, din aceste 4 milioane, vreo 3-4 mii s-au stricat anul trecut și le-am înlocuit, deci cam ce am avut anul trecut o să avem și anul acesta, poate că în alte locuri din oraș”, a precizat Nicușor Dan.

„Târgul de Crăciun în 29 noiembrie și va ține până a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, și o să avem lucruri cu care bucureștenii s-au obișnuit, în special copiii, casa lui Moș Crăciun, cea mai vizitată dintre ele, o să avem meșteșugari, o să avem roată panoramică, o să putem să și mâncăm acolo, o să avem și niște concerte mai soft așa, nu foarte scumpe, și o să fie frumos”, a continuat primarul Capitalei.

Întrebat despre cheltuiala cu târgul de Crăciun, el a spus: „Similara cu cea de anul trecut. Dacă scădem încasările pe care o să le obținem de la meșteșugari, probabil că ceea ce rămâne să plătim de către noi, între 3 și 4 milioane de lei”.