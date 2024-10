Nobel 2024: Cercetarea cancerului, medicamentele cardiovasculare, microscopul la scară atomică, scriitoarea chineză Can Xue și agenția UNRWA pentru palestiniei printre candidații preferați pentru premii

Cercetarea cancerului sau medicamentele cardiovasculare ar putea primi Premiul Nobel pentru Medicină, care urmează să fie anunțat luni. Premiul pentru literatură ar putea ajunge la o scriitoare din China iar premiul pentru pace este disputat de foarte multe organisme și persoane, anul 2024 fiind marcat de conflicte multiple.

Cu crizele globale în curs, premiile pentru sănătate încearcă să inspire optimism

Printre posibilii laureați se numără biologul american Kevan Shokat, cunoscut pentru munca sa asupra genei cancerului KRAS, care oferă speranță pentru tratarea cancerelor dure, cum ar fi tumorile pulmonare, de colon și pancreatice.

Acordate din 1901, premiile Nobel îi onorează pe cei care, în cuvintele creatorului și omului de știință Alfred Nobel, „au conferit cel mai mare beneficiu omenirii”, evidențiind progrese încurajatoare într-un moment în care lumea este martoră la războaie devastatoare în Orientul Mijlociu și Ucraina și un climat în pragul colapsului.

Printre cei văzuți ca posibili laureați se numără Kevan Shokat, un biolog american care și-a dat seama cum să blocheze gena cancerului KRAS din spatele unei treimi dintre tipurile de cancer, inclusiv tumorile pulmonare, de colon și pancreatice dificil de tratat.

„Acestea sunt acum testate pentru noi tratamente datorită descoperirii sale”, a declarat Annika Ostman, reporter științific la radioul public suedez SR.

Cercetările privind modul de tratare a bolilor cardiovasculare ar putea, de asemenea, să obțină aprobarea, fiind menționate lucrările geneticienilor Jonathan Cohen și Helen Hobbs.

Ei au identificat gene care reglează metabolismul lipidelor esențiale, cum ar fi colesterolul, ceea ce a dus la o nouă clasă de medicamente care scad colesterolul, a declarat pentru AFP David Pendlebury, șeful grupului de analiză Clarivate, care identifică cercetările demne de Nobel.

Hobbs a câștigat Breakthrough Prize in Life Sciences în 2016, împărțind onoarea cu geneticianul suedez Svante Paabo, care a câștigat apoi Nobelul în 2022.

Pendlebury a evidențiat, de asemenea, un trio de oameni de știință în neuroștiință care au cercetat ganglionii bazali, o regiune a creierului importantă pentru motivație și recompensă, și modul în care ne reglează comportamentul.

Cei trei sunt neurologul american Ann Graybiel, Okihide Hikosaka din Japonia și Wolfram Schultz, născut în Germania.

Alți potențiali câștigători sunt Davor Solter și Azim Surani pentru studiul lor de epigenetică, care examinează modul în care celulele controlează activitățile genelor fără a modifica ADN-ul.

Anul trecut, premiul pentru medicină a fost acordat cercetătorilor Katalin Kariko și Drew Weissman pentru munca lor privind tehnologia ARN mesager, care a deschis calea pentru vaccinurile revoluționare împotriva Covid-19.

Microscopul la scară atomică ar putea lua premiul pentru Fizică

Pentru Premiul Nobel pentru Fizică, anunțat marți, experții în știință de la SR au sugerat că onoarea ar putea reveni fizicianului elvețian Christoph Gerber, un pionier în dezvoltarea microscopului de forță atomică.

„Acesta este un microscop care oferă imagini 3D la o scară atât de incredibil de mică încât uneori au chiar rezoluție atomică”, a spus reporterul științific SR Camilla Widebeck.

Instrumentul a devenit indispensabil în nanotehnologie și nano cercetare, a adăugat ea.

Clarivate l-a menționat și pe Gerber ca posibil câștigător, precum și pe David Deutsch și Peter Shor pentru munca lor privind algoritmii cuantici și calculul cuantic.

Între timp, Lars Brostrom de la SR a spus că speră să vadă că americanul-iordanianul Omar Yaghi să câștige premiul pentru chimie de miercuri.

Yaghi a dezvoltat un tip de material poros personalizat cunoscut sub numele de MOF (cadru metal-organic), folosit acum în produsele comerciale care pot, printre altele, să absoarbă și să decontamineze toxinele, să acționeze ca catalizator sau chiar să absoarbă apa din aerul din deșert.

Karl Deisseroth, un psihiatru și neurolog american, a fost menționat și în ultimul deceniu ca un posibil laureat pentru dezvoltarea domeniului optogeneticii, folosind lumina pentru controlul celulelor.

Premiul pentru literatură, cel mai așteptat Nobel, după premiul pentru pace

Speculațiile sunt multe și pentru p , care va fi anunțat joi și care este poate cel mai așteptat Nobel după premiul pentru pace.

Mai mulți experti cred că autoarea chineză Can Xue va fi alegerea Academiei Suedeze în acest an – și are cea mai mică cotă pe mai multe site-uri de pariuri.

O scriitoare de ficțiune asemănată adesea cu Kafka, stilul ei experimental se schimbă între utopie și distopie și transformă banalul în suprarealist.

„Cred că va fi o femeie dintr-o zonă lingvistică din afara Europei”, a declarat pentru AFP Bjorn Wiman, editor cultural la ziarul suedez de record, Dagens Nyheter.

Alții sugerează că ar putea merge la romancierul australian Gerald Murnane, britanicul Salman Rushdie sau Ngugi wa Thiong’o din Kenya.

Cine merită premiul pentru pace?

Punctul culminant al săptămânii vine vineri, când este anunțat laureatul , dar experții spun că predicțiile sunt mai grele ca niciodată în acest an, din cauza numărului tot mai mare de crize din lume.

Agenția ONU pentru refugiații palestinieni UNRWA, Curtea Internațională de Justiție și activistul afgan pentru drepturile femeilor Mahbouba Seraj au fost menționați ca posibilități.

Având în vedere riscurile existențiale pentru umanitate prezentate de sistemele de arme care pot funcționa autonom fără control uman, mai mulți observatori Nobel au citat și Campania care vrea să se opună utilizării roboților ucigași ca potențial laureat.

încheie sezonul Nobel 2024 pe 14 octombrie.

Premiul ar putea merge la cercetările privind economia dezvoltării copilului, integrarea naturii în economie sau cercetătii efectelor corupției asupra creșterii economice.