Noi măsuri în contextul vremii extreme: Locuitorii a 23 de localităţi din Galaţi, evacuaţi preventiv. Ce decizii s-au mai luat în ședința MAI / UPDATE: Ordine de evacuare și în județul Vrancea (FOTO)

UPDATE: Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Vrancea a hotărât, de asemenea, evacuarea persoanelor din zonele cu pericol de inundaţii.

Amintim că județul va fi sub cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii de duminică, ora 20.00, până luni, ora 10.00. Evacuarea urmează să se realizeze până la intrarea în vigoare a avertizării meteo.

„Prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga, a convocat astăzi 29.09.2024, ora 15:00, în regim de urgenţă Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la sediul Instituţiei Prefectului. În cadrul şedinţei a fost adoptată hotărârea privind dispunerea măsurilor de evacuare din zonele cu pericol potenţial de inundaţii, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase prognozate la nivelul UAT-urilor din judeţul Vrancea.

Având în vedere iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, primarii, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, vor lua măsuri în regim de urgenţă pentru evacuarea tuturor persoanelor, cu prioritate a celor aflate în dificultate / vulnerabile / cu dizabilităţi sau care locuiesc singure, din zonele cunoscute ca fiind cu risc de inundaţii”, a transmis Prefectura Vrancea, într-un comunicat.

Instituția a mai precizat că persoanele evacuate vor sta la rude, unde e posibil, sau în cămine culturale, şcoli ori alte spații special amenajate de către autoritățile locale.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Ministerul de Interne a adoptat, duminică, mai multe măsuri în contextul fenomenelor meteo extreme. Una dintre acestea este evacuarea preventivă a persoanelor aflate în din 23 de localităţi ale judeţului Galaţi.

„Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea. Fără niciun fel de compromis. Cu toţii, trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate”, președintele Consiliului Județean Galați. Primarul comunei Pechea a anunţat, la rândul său, că sunt pregătite 100 de module pentru adăpostirea persoanelor evacuate.

Amintim că pentru județul Galați

Oameni evacuați preventiv în județul Galați

Astfel, vor fi evacuați oamenii aflați în zonele de risc din: Băneasa, Bălăbăneşti, Bereşti, Bereşti-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Jorăşti, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Valea Mărului.

În cadrul ședinței desfășurate la Ministerul de Interne s-a mai decis dublarea efectivelor la Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă aflate sub avertizare cod portocaliu şi roşu, executarea unor lucrări de consolidare a digurilor cu saci de nisip în zonele cu potenţial pericol din judeţele Galaţi şi Vaslui și emiterea a două mesaje Ro-Alert de informare a populaţiei.

Noi măsuri urmează să fie luate în funcție de situația din teren.

Șeful CJ Galați anunță „toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea”

„La Slobozia Conachi a început evacuarea persoanelor cu dizabilităţi. Primarul a anunţat deja prin portavoce populaţia despre evacuarea persoanelor aflate în zonele de risc. Pompierii, militarii şi jandarmii ajută la evacuare. Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea. Fără niciun fel de compromis. Cu toţii, trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate. Am stabilit deja să se facă două breşe în zona Izvoarele pentru ca apa să aibă unde să se scurgă”, a transmis, pe Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Module pregătite pentru posibilii sinistrați

În paralel, primarul comunei Pechea, Mihăiţă Măncilă, a anunţat că sunt pregătite 100 de module pentru adăpostirea persoanelor evacuate.

„Suntem pregătiţi cu 100 de module pentru evacuarea persoanelor din zonele cu risc la inundaţii. Modulele sunt dotate cu paturi, saltele, tot ce este necesar şi sunt amplasate într-o zonă neinundabilă. Am înştiinţat populaţia că suntem pregătiţi cu aceste module. Am anunţat toate persoanele vulnerabile, toate persoanele mai în vârstă.

Sunt multe persoane vulnerabile în comună, dar nu toate vor dori să meargă la module, sunt multe care merg la rude, dar ele au fost înştiinţate că, în seara asta, la ora 00,00, avem Cod Roşu şi ne pregătim pentru această situaţie.

Nu cred că vor exista persoane care nu vor dori să îşi părăsească locuinţele. Dacă totuşi vom avea astfel de situaţii, le vom evacua cu forţa. Toată comuna e plină de armată, de pompieri, le vom cere sprijinul şi îi vom evacua cu forţa”, a declarat, pentru Agerpres, Mihăiţă Măncilă.