Numărul bugetarilor a crescut. Câte persoane s-au angajat la stat în ultima perioadă. Situația pe ministere

Numărul bugetarilor a crescut considerabil în ultima perioadă.

Câte persoane s-au angajat la stat

În luna mai, numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era de 1.294.311, mai precis, cu 1.762 mai multe comparativ cu luna anterioară. Aproape 64% dintre aceste locuri d emuncă sunt în administraţia publică centrală, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de , conform .

Din cei 827.460 de angajaţi din administraţia publică centrală (plus 1.219 faţă de luna anterioară), 609.661 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 1.269 angajaţi, comparativ cu aprilie 2024).

Cum arată situația la ministere

Conform datelor, Ministerul Educaţiei avea cel mai mare număr de posturi ocupate, și anume, 302.376 (plus 146 posturi ocupate), apoi Ministerul Afacerilor Interne – 124.094 (plus 235 posturi ocupate), Ministerul Apărării Naţionale – 74.695 (plus 877 posturi ocupate), Ministerul Finanţelor – 24.731 (minus 31 posturi ocupate) şi Ministerul Sănătăţii -18.200 (plus 44 posturi ocupate).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.201 de posturi, cu 11 mai puţine faţă de aprilie 2024, în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 44.175, în scădere cu 211, în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 164.423 de posturi ocupate (plus 172).

În luna mai, în administraţia publică locală lucrau 466.851 de persoane (+543), dintre care 286.741 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (+298) şi 180.110 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (+245).