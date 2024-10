O afacere deținută de o româncă producea zeci de mii de euro lunar. Ce-a făcut cu sute de câini, e de-a dreptul revoltător

O femeie din județul este anchetată de poliție pentru că ar fi înfometat și maltratat sute de , ținuți într-un adăpost improvizat. Femeia primea lunar sume de bani pentru a avea grijă de animale, de la sponsori aflați în străinătate.

Fosterul se află în localitatea Băneasa, din județul Giurgiu, și adăpostește 460 de câini abandonați, mulți cu probleme grave de sănătate și unul fără viață. Animalele erau subnutrite și prezentau urme clare de maltratare, iar câinilor din rase periculoase, le-au fost tăiate urechile și cozile. Timp de 15 ani, proprietara, în vârstă de 49 de ani, a strâns pe un teren aflat în mijlocul câmpului, sute de animale, potrivit .

Cum acționa proprietara adăpostului

Femeia în vârstă de 49 de ani aduna câini care urmau să fie eutanasiați, de la adăposturile publice din țară, sub pretextul că îi salvează și le oferă o viață mai bună. Animalele erau ulterior adoptate de la distanță, de persoane din străinătate, iar ea primea bani pentru a avea grijă de ele. În schimbul banilor, aceasta avea obligația de a trimite donatorilor, lunar, fotografii cu animalele, ca o garanție că acestea sunt bine îngrijite. În realitate, reușea să strângă zeci de mii de euro pe lună, făcând cheltuieli minime pentru hrana și îngrijirea câinilor.

„Aceste persoane din străinătate, denumite sponsori, plătesc separat transportul de la adăpostul public de unde sunt scoși câinii până la astfel de locații, plătesc separat serviciile medicale care se aplică animalelor și plătesc și o taxă de 50 de euro pe lună pentru fiecare câine ținut in acest Foster. Animalele ajung să fie neglijate și chinuite”, a declarat Clara Mărculescu, șef serviciu la Consiliul Județean Giurgiu.

Alertați de sponsorii străini, polițiștii din Giurgiu au ajuns la adăpost. Deși continuau să trimită bani adăpostului, nu mai primiseră nicio veste despre patrupezii pe care îi adoptaseră. În urmă cu trei săptămâni, când au avut loc perchezițiile, au fost găsiți patru câini morți.

Nu este pentru prima dată când femeia demonstrează neglijența cu care tratează animalele din adăpost.

„În 2019 am venit în urma unor rugăminți a unor organizații internaționale care m-au rugat să verific situația unor căței pe care ei ii aveau în acest adăpost. Am văzut câini ținuți în cuşti, câini de luptă fără acces la apă sau hrană, am văzut mame gravide ținute în cuști afară în soare la 40 de grade și am mai văzut câini morți care nu au fost ridicați din ţarc, erau în diferite stadii de putrefacţie”, a mărturisit o femeie, pentru Observator News.

Avocatul femeii neagă că acuzațiile aduse acesteia ar fi adevărate

„Din bună credinţă, îi păstrează dânsa la acest adăpost. Ea se ocupă şi personal şi prin îngrijitori de acea locaţie. Zilnic sunt achiziţionate sute de kg de mâncare, sunt aduse cele necesare, medicamentaţia necesară. Zilnic acolo sunt îngrijite aceste animale”, spune Andrei Mocanu, avocat.

Câinii care au fost găsiți de polițiști în urma ultimei cercetări făcute vor fi trasferați la adăposturi din țară în zilele următoare. Proprietara adăpostului improvizat este cercetată pentru cruzime și ucidere cu intenție a animalelor.