O biserică din Argeș a fost distrusă de flăcări în ziua de Crăciun. Lăcașul de cult era vechi de 200 de ani

Tragedie în Argeș în prima zi de Crăciun. O a fost distrusă de flăcări în timp ce 100 de oameni participau la slujbă.

Biserica abia fusese renovate

Incendiul s-a declanșat în jurul orei 09:30, la biserica din comuna Albota. Lăcașul de cult era plin de credincioși veniți la slujbă, când un fum gros a început să iasă pe sub turla clădirii, conform

Un enoriaș care venea de la cimitir a observat pericolul și i-a alertat pe ceilalți, astfel toată lumea a reușit să iasă teafără. După ce s-a asigurat că toți oamenii au ieșit din biserică, preotul și-a riscat viața ca să salveze mai multe icoane de valoare.

La fața locului au venit sase maşini de pompieri şi două ambulanţe, autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și două ambulanțe SMURD.

Biserica era veche de 200 de ani

Localncii sunt foarte speriați, deoarece să ardă o biserică în ziua de Crăciun e mare blestem peste localitate. „Eram cu mama si in momentul in care eu am vrut sa intru in biserica sa pomeneasca pentru tata, am vazut fum si am spus ia foc. Asa de o zi mare. Suntem prea pacatosi ca sa pot sa mai zic ceva”, spune un bărbat.

Paramedicii i-au oferit primul ajutor preotului, care a intrat în pentru a salva ce mai putea fi recuperat. Acesta a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu monoxid de carbon.

Deocamdată, cauza incendiului nu a fost stabilită. Pompierii au reușit să împiedice extinderea focului la restul clădirii, iar suprafața afectată este de aproximativ 250 de metri pătrați.