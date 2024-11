O familie din Craiova a trăit clipe de coșmar pe Centura Bucureștiului. Hoții au încercat să îi jefuiască

O familei din Craiova care mergea pe spre Aeroportul Henri Coandă, a trăit momente de coșmar. Erau în mașină când au făcut pană, provocată cel mai probabil de hoții care aruncaseră obiecte tăioase pe șosea.

Bărbatul a pus hoțul pe fugă

În timp ce șoferul schimba roata, un bărbat cu cagulă a încercat să deschidă portiera din față. Omul nu s-a pierdut cu firea și a încercat să scape de hoț. Întreaga scenă a fost surprinsă de camera de bord a mașinii, conform

Individul cu fața acoperită a încercat să fure bunuri din mașina familiei care călătorea spre A La volan era un bărbat din Craiova, iar în spate se aflau sora lui și fiica acesteia, care dormea.

„Am făcut pană, ca orice om am oprit să trag pe dreapta să schimb roata. Nu știu dacă a fost pregătită dinainte sau a fost o coincidență să fac pană”, a spus Gheorghe Negoiță, victimă. Bărbatul a scos geamantanele din portbagaj ca să scoată roata de rezervă, însă a auzit că cineva deschide portiera din dreapta locului șoferului.

„Când m-am uitat în lateral, am văzut o persoană cu fața acoperită. Am alergat după el, iar când am ajuns la jumătatea drumului, am mai văzut încă 4-5 persoane”, a spus victima.

Hoțul a fugit de la fața locului

Surprins de reacția bărbatului, hoțul a fugit. Celelalte persoane care se aflau la depărtare ar fi fost complicii lui. În cele din urmă, hoții au renunțat, iar bărbatul a plecat spre prima vulcanizare, și-a lăsat rudele la aeroport și a depus plângere la poliție.

„La sediul Poliției Oraș Chitila s-a prezentat un bărbat care a sesizat că persoane necunoscute i-au provocat o pană de cauciuc și au încercat să-i sustragă bunuri”, a transmis Annemarie Ciolca, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.

Nu e prima dată când poliția se confruntă cu astfel de cazuri în care indivizi certați cu legea înțepau roțile mașinilor, de obicei parcate, pentru a comite jafuri când șoferii își reparau pana. Cea mai cunoscută grupare acționa în 2018 pe raza localității Sinești din Giurgiu, dar și în Prahova.

„Când se folosesc diferite dispozitive artizanale pentru a produce pană, este evident că la viteză mare sau în situații de rulare a autoturismului pe acea porțiune poate să ducă și la accidente rutiere. Recomandarea noastră este ca, în astfel de situații, șoferii, în primul rând, să securizeze habitaclul mașinii, iar dacă coboară din mașină să o închidă de la telecomandă. Dacă văd situații suspecte, să nu ezite să sune la 112”, a declarat Cosmin Andreica, președinte Europol.