O renumită terasă din Vama Veche se închide, după mai bine de 20 de ani. „Tot ce-am trăit împreună va fi ras cu un buldozer de pe fața pământului”

După mai bine de două decenii, una dintre cele mai cunoscute terase de la malul mării își va închide activitatea. Anunțul a fost făcut pe una dintre paginile oficiale ale localului.

Reacțiile celor care ani la rândul și-au făcut amintiri pe plajă, la STUF , nu au întârziat să apară. Oamenii și-au exprimat părerea de rău, distribuind amintiri și momente care îi leagă de de la malul mării.

„Prieteni,

Vă scriem pentru ultima dată de pe plajă din Vamă. De aici, de unde am fost cei mai frumoși, cei mai liberi, cei mai noi. Aici vor rămâne toate poveștile noastre. Aici se încheie o eră. Mulțumim!

Am sperat până în ultima clipă că nu vom fi nevoiți să vă dăm o astfel de veste. N-a fost suficient. Oficial, povestea STUF-ului din Vamă, așa cum îl știam și îl iubeam cu toții, se va încheia marți. Tot ce-am trăit împreună în ultimii 25 de ani va fi ras cu un buldozer de pe fața pământului. Ne vor rămâne amintirile. În fond, nimeni nu ne poate lua asta.

În natură, peștii mici vor fi întotdeauna vânați de peștii mari. La fel și în fața justiției din România, se pare. După două decenii de luptă, rechinii au învins. Nu ne rămâne decât să ne dăm bătuți. Și să vă mulțumim că ați fost aici”, este mesajul scris pe pagina de Facebook a STUF Vama Veche.

„Ne vom reorienta și o vom lua de la capăt”

Mesajul se continuă cu o confesiune a membrilor echipei care se află în spatele acestui local extrem de iubit de oameni. Mărturisesc că sentimentele care îi încearcă în aceste momente sunt dintre cele mai triste, dar că este departe de ei gândul de a se da bătuți. Postarea se încheie cu un mesaj motivațional și o lecție pentru toți cei care trec printr-o perioadă dificilă și pentru care, închiderea STUF din Vama Veche semnifică finalul unei etape frumoase.

„Cum ne simțim? Îngrozitor de triști, foarte obosiți, dar cât se poate de optimiști privind viitorul STUF-ului. Ne-am petrecut o viață aici. Toți oamenii pe care îi iubim au legătură cu locul acesta. Nu știm cum pot arăta verile altfel decât aici, cu voi. Oameni buni, realizați ce am făcut împreună? Am transformat bucată asta de plajă într-o legendă. Sunteți fantastici!

Ne vom odihni, ne vom scutură, ne vom reorienta și o vom lua de la capăt. The sun will rise and we will try again. Acum și oricând va mai fi nevoie. Ceea ce vă dorim, sincer, și vouă, oricând simțiți că ușile vi se închid în față.

Cu dragoste,

Prietenii de la STUF”, s-a încheiat mesajul postat pe pagina oficială STUF Vama Veche.

Reacțiile internauților

Reacțiile nu au întârziat să apară, cu atât mai mult cu cât localul era atât de îndrăgit de oameni. Comentariile au fost variate, însă regretul închiderii localului s-a putut citi în cele mai multe.

Au fost persoane care au ales să povestească amintirile frumoase pe care le-au construit la local, persoane care au scris despre tabieturile pe care și le formaseră la terasă, în timp ce alții și-au exprimat părerea de rău și nemulțumirea față de sistem.

„Nu am cuvinte să îmi exprim tristețea și cât de mult a însemnat pentru mine acest loc. Nu pot să cred că nu voi mai avea ocazia să merg dimineața la răsărit să beau cafeaua, nu voi mai auzi acel bolero superb. De anul trecut se aud zvonuri dar am refuzat sa cred. Era singurul loc unde mergeam cu drag oricât de obosită eram. Era acel loc unic unde distracția nu avea vârstă, unde vestimentația nu conta și opulența nu exista. Acel loc minunat unde s-au născut prietenii. Eu totuși încă mai sper ca ’Stuful’ va renaște. Încă de vara trecuta de când se auzeau zvonuri mă întrebau dacă e adevărat și mulți dintre ei spuneau că nu vor mai veni în Vamă dacă se va închide iar mulți dintre ei aveau lacrimi in ochi. Încet încet magia din Vama Veche dispare cu fiecare locație de suflet care se închide pentru cei ce vin acolo, nu vin pentru plaja ci pentru distracția și sentimentul de libertate. Am foarte multe amintiri frumoase la Stuf. Mulțumesc pentru toate clipele frumoase pe care le-am petrecut la Stuf”, a fost unul dintre comentariile cele mai apreciate de la postare.

„Un loc unic, o amintire veșnică. Deși am descoperit Vama destul de târziu, am înțeles rapid că este mai mult decât un loc – este o stare de spirit, o libertate pe care o găsești rar în lume. Vama a fost despre răsărituri care te lăsau fără cuvinte, despre nopți pline de muzică și râsete, despre oameni care îți deveneau prieteni în câteva ore. Pentru mine și pentru prietenele mele, Vama a fost acel colț de lume unde timpul parcă stătea în loc și totul părea posibil. Deși nu vom mai putea merge acolo, Vama va rămâne mereu unică în inimile noastre – cu toate momentele pe care le-am trăit și cu emoțiile pe care le-am simțit. Vama nu va fi niciodată uitata”, a spus o altă persoană.