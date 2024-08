O româncă a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung și sănătos păr. La ce trucuri apelează

O femeie din satul Dedrad, comuna Batoș, a intrat în cu două recorduri pentru cel mai lung și sănătos păr din lume. Aceasta a scris și o carte, „Părul şi recordurile mele. Secretul unui păr sănătos şi frumos”.

Care sunt secretele ei

„Secretul recordurilor stă în reţetele de îngrijire ale părului pe care le-am învăţat de la bunica, le-am îmbunătăţit şi le împărtăşesc oricui este interesat (…). Tot ce am învăţat despre îngrijirea părului, la adulţi şi la copii, am cuprins într-o carte în limba germană, care s-a bucurat de succes la Târgul de Carte de la Frankfurt – ‘Părul şi recordurile mele. Secretul unui păr sănătos şi frumos’. La cererea admiratorilor am scris-o şi în limba română şi sper să fiu susţinută pentru a o publica. Sunt aici o mulţime de sfaturi şi reţete pentru a avea un păr sănătos şi care stopează pierderea părului (…). Această carte se adresează oamenilor pentru care părul nu este numai un apendice, care trebuie spălat şi tăiat din când în când”, a declarat presei Susanne Kalb Orels.

Susanne are 58 de ani și s-a mutat în Germania în 1990. În 2001, visul ei de a stabili un record mondial s-a îndeplinit. Aceasta a fost inclusă în Guiness World Records cu cel mai sănătos păr, cu o lungime de 180 centimetri. În anul 2002, Susanne Kalb Orels a obţinut al doilea record mondial, având o lungime a părului de 194 centimetri, cu 30 de centimetri mai lung decât înălţimea ei, potrivit

Țelul ei de când era mică era să aibă un păr lung și sănătos

Obiectul lui Susanne de când era mică era să aibă cel mai frumos, lung şi din lume. Astfel, faptul că a ajuns de două ori în Cartea Recordurilor nu este o întâmplare.

„Având de mică pasiune pentru un păr frumos şi estetic, am decis să fac şcoala de cosmetică-coafură şi manichiură. Acest lucru m-a ajutat să îmi ating scopul pe care mi l-am propus, de a avea cel mai frumos, lung şi sănătos păr din lume. Pentru atingerea acestui obiectiv am avut nevoie de multă disciplină, ambiţie, seriozitate şi mult optimism pe care am reuşit să-l transmit şi mai departe oamenilor din jurul meu”, a afirmat deţinătoarea recordului, potrivit Agerpres.

La vârsta de 58 de ani, Susanne are în continuare un păr sănătos, lung de 140 de centimetri. Deși are câteva fire albe, aceasta și-a păstrat culoarea naturală. „Este într-adevăr nu numai igienic, dar dacă faci ceva, nu de pe azi pe mâine, pe parcursul vieţii şi începi din timp, rezonanţa este foarte, foarte mare”, a arătat Susanne Kalb Orels.

„Dacă vă referiţi la păr sunt multe greşeli pe care le putem face. Trebuie să vedem ce tip de păr avem, ce fel de şampoane cumpărăm, ce mască folosim. Alimentaţia este foarte importantă, nucile să nu lipsească şi pâinea neagră, fructe, tot ce avem în grădină. Totul ne face bine, nu numai părului, la tot corpul, fiindcă părul se hrăneşte din corp. Podoaba capilară este hrănită prin circulaţia sanguină. De aceea trebuie să periem părul în fiecare zi. Şi sportul este foarte important. Ieşitul la soare, la aer curat (…). Părul meu nu este vopsit. Am câteva fire de păr albe, dar nu l-aş vopsi niciodată. Este dat cu nuanţă de şampon pentru strălucire. Întărirea părului distruge părul. Dacă tot timpul îţi faci permanent sau tot timpul îl vopseşti, mai trebuie să faci o pauză, să-l laşi să regenereze. Eu nu l-am coafat, deci fiecare dacă se simte că trebuie să meargă la coafor, bineînţeles, să-l coafeze. Părut trebuie protejat chiar şi de soare”, a mai spus Susanne.