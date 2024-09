Octavian Berceanu: Avem potențialul de a atrage milioane de turiști, să câștigăm bani și să tratăm urșii într-un mod exemplar la nivel de Europa, cel puțin, și nu o facem pentru că nu avem oameni implicați (VIDEO)

Avem potențialul de a atrage milioane de turiști, să câștigăm bani și să tratăm urșii într-un mod exemplar la nivel de Europa, cel puțin, și nu o facem pentru că nu avem oameni implicați, a declarat Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Octavian Berceanu, pe B1 TV, despre urșii din România

Întrebat ce ar trebui făcut pentru a preveni atacurile urșilor, specialistul în politici de mediu a explicat: „Din păcate, legislația fără să fie aplicată, și cea veche, și cea nouă, nu modifică nimic din viața animalelor în pădure. Modificările survin în urma acțiunii noastre, asta este clar. Sunt mai multe tipuri de acțiune”.

„Ori facem o prevenție, așa cum au făcut, de exemplu, într-un mod foarte bun, cei de la Tușnad sau în Vrancea, unde nu mai sunt atacuri, sau pur și simplu mergem doar la vânătoare, dar vânătoarea în sine, oricât ar fi ea de aprigă cu acești urși gunoieri sau urși care trăiesc la periferia arealului lor natural, nu ne rezolvă problema, pentru că în momentul în care ursul ajunge lângă o localitate sau pe Transfăgărășan, unde primește mâncare mai mult decât primim noi în România, nu am rezolvat această problemă”, a adăugat Octavian Berceanu.

Octavian Berceanu: Omul este cheia pentru rezolvarea acestei probleme

„Eu nu am văzut să se dea amenzi celor care dau de mâncare urșilor pe Transfăgărășan. Nu am văzut să se dea amenzi celor care depozitează resturi de animale, de animale tăiate în abatoare sau în curte, la marginea comunităților (…). Nu am văzut acele garduri electrice, nu am văzut tomberoanele speciale, care nu pot fi desfăcute de urși, și, mai mult decât atât, nu am văzut o zonă în care să fie relocați urșii care nu sunt violenți, dar care trăiesc la marginea localității și prezintă, poate, un potențial pericol pentru localnici”, a continuat Octavian Berceanu.

„Trebuia să se înființeze acel sancutar pentru urși undeva lângă Brașov, pe, să zicem, 1.000 de hectare, iarăși, un demers care a rămas în pom, nu s-a întâmplat nimic. Avem potențialul de a atrage zeci de mii, sute de mii, milioane de turiști, să câștigăm bani și să tratăm această specie strict protejată într-un mod care să fie exemplar la nivel de Europa, cel puțin, și nu o facem pentru că nu avem oameni implicați. Omul este cheia în rezolvarea acestei probleme”, a mai spus fostul șef al Gărzii de Mediu.