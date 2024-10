Ortosomnia: Obținerea unei sesiuni de somn perfectă și noua obsesie la modă din zilele noastre

Se estimează că industria de monitorizare a somnului doar din Marea Britanie valorează 270 de milioane de lire sterline pe an – și se estimează că suma se va dubla până în 2030. Bine ați venit în lumea ortosomniei, termenul medical pentru o obsesie nesănătoasă a obținerii unui perfect, de obicei ajutat de un dispozitiv purtabil.

Ce este ortosomnia

Termenul a fost inventat de cercetătorii americani într-un studiu publicat în Journal of Clinical Sleep Medicine, care a arătat că, în mod ironic, să fii constant atent la datele despre propriul somn de noapte îți poate înrăutăți insomnia.

Oamenii de știință au observat cum unii oameni au petrecut prea mult timp în pat încercând să-și perfecționeze scorul de somn, în timp ce alții au experimentat anxietate că nu au un somn perfect.

Dar ce reprezintă „un scor mare de somn”? Și este chiar posibil să piratezi un proces biologic involuntar?

Katie Fischer, un terapeut de somn comportamental, spune că mulți dintre clienții ei urmăresc somnul „perfect”. „Chestia este că, dacă îi întrebi pe cei care dorm bine ce fac, ei vor spune de obicei „nimic”,” spune ea, citată de The .

„Nu se gândesc la somn. Sunt obosiți, merg la culcare și adorm. Se trezesc simțindu-se înviorați și nu își fac griji pentru nopțile ocazionale proaste, deoarece știu că asta se întâmplă uneori. Între timp, oamenii care vin la mine cu probleme pun adesea presiune pentru a obține un număr magic de ore de somn, de obicei opt, fără să înțeleagă că ar putea să nu aibă nevoie de atât de mult.”

Ea a văzut clienții tulburați, deoarece trackerele lor de somn au înregistrat doar 11% somn adânc pe noapte. „Le spun că este destul de normal.

Dormim în cicluri de aproximativ 90 de minute și trecem între fazele ușoare, profunde și REM. Pentru majoritatea oamenilor, somnul profund va reprezenta doar 13-23% din noapte.

Timpul de veghe este, de asemenea, o parte normală a somnului. Putem avea între trei și șase treziri pe noapte; de multe ori nici nu suntem conștienți de ele. Majoritatea oamenilor nu au idee cum arată somnul normal, așa că intră în panică când văd statistici cu multe treziri și nu prea mult somn profund.”

Somnul perfect nu există

Cineva care cunoaște direct ce înseamnă scăderea orelor de somn este Ollie Matthews, un medic în medicină funcțională și antrenor de sănătate. El a experimentat cu majoritatea mărcilor de dispozitive de top, inclusiv Samsung și Apple Watches.

În prezent, folosește un inel inteligent Oura Gen3 și face referințe încrucișate cu Garmin Connect, pe care l-a cumpărat pentru a alerga, dar care are la îndemână și un tracker de somn.

„Modul în care le-am folosit s-a schimbat de-a lungul anilor, mai ales pentru că am văzut cum proprii mei clienți pot deveni puțin obsedați de ele, așa cum eram eu însumi”, spune el.

„Odinioară, primul lucru pe care îl făceam când mă trezeam era să îmi verific datele și să le sincronizez cu celelalte dispozitive ale mele, fără să mă înregistrez efectiv cu propriul meu corp. Intram în panică dacă scorul orelor mele de somn scădea.”

Pe trackerul său Garmin există un indicator „baterie corporală” care înregistrează nivelul de „încărcare” al utilizatorului, în funcție de nivelul de stres (măsurat de HRV, care înseamnă variabilitatea ritmului cardiac), cât de mult s-a odihnit, scorul somnului său și, pentru unii oameni, temperatura corpului.

„Am reușit să nu mai fiu la fel de obsedat de toate astea”, spune Matthews. „Obișnuiam să mă uit la asta înainte să adorm, să-mi urmăresc latența de somn [cât de repede intri în starea de somn].

Și nu ascultam mesajele utile pe care mi le trimitea, cum ar fi: nu te antrena la sală când scorurile mele de somn erau scăzute. Presupun că atracția față de aceste dispozitive este faptul că îți poți controla propria sănătate și întreaga viață.”

Dispozitivele de măsurare a somnului sunt inutile

Dr. Neil Stanley, autorul cărții How to Sleep Well, lucrează în domeniul cercetării somnului de 42 de ani, începând cu divizia de neuroștiințe a RAF. Oftează când i se cere să explice cum ne analizează majoritatea dispozitivelor.

„Aceste lucruri pot măsura aproape cât de mult ai dormit și cât timp ți-a luat să adormi”, spune el. „Dar singura modalitate precisă de a distinge între somnul ușor, somnul profund și somnul REM este observarea creierului.”

El menționează că, deși un studiu a arătat că instrumentele de urmărire a somnului sunt acum „rezonabil de precise”, unele dintre afirmațiile făcute sunt îndoielnice.

Dar Stanley pune și o întrebare mai fundamentală. „Mi-am petrecut cariera conectând oameni la monitoare în spații concepute special pentru a fi cele mai frumoase dormitoare de pe planetă.

Am stat acolo uitându-mă la liniile ondulate care măsoară diferitele etape ale somnului. Și, să fiu sincer, toate astea nu înseamnă nimic. Pentru că ceea ce nu pot face nici cele mai precise date este să te influențeze să dormi mai multe ore. Deci, pentru publicul larg, ce rost are?”

El mai spune că, dacă există o noapte în care cineva pierde somnul de care are nevoie, corpul își va reveni, de obicei, pentru a ajunge din urmă în noaptea următoare.

„Nu spun că nu îți poți îmbunătăți calitatea somnului; sunt multe lucruri pe care le poți face. Aș recomanda oricui să țină un jurnal de somn pe hârtie și cu pix, cu privire la ora la care se culcă, cât de obosit se simte, când se trezește și cât de treaz se simte la 11 dimineața. Cu alte cuvinte, ascultă-ți corpul, nu datele.”

„Somnul perfect nu există cu adevărat. Nu există o rețetă sigură, iar microgestionarea datelor creează doar stres. Ceea ce contează este: cum te simți? Ai suficientă energie pentru a trece peste zi și ai simți că funcționezi bine cu o bună calitate a vieții? Cel mai bun mod de a urmări asta este să te uiți la modelele de somn pe parcursul unei săptămâni sau două, mai degrabă decât să te obsedeze una sau două nopți.”