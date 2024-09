Ouăle din Ucraine se vând aproape instant în magazinele din România. Care este prețul pe care îl plătește un român pentru un singur cofraj

Pe rafturile supermarketurilor din România au apărut ouă din , care se vând cu doar 55 de bani per bucată. Un cofrag de 30 de ouă românești costă 22 de lei, cu aproape 30% mai mult decât cu care se vinde un cofrag cu ouă din Ucraina.

Cum a fost primită vestea prețurilor ouălor din Ucraina

Informația conform căreia prețul ouălor din Ucraina ar fi mult mai mic decât cel cerut pe ouăle din România s-a viralizat rapid pe TikTok. La fel de rapid, au început să dispară și covrajele de ouă din Ucraina de pe rafturile magazinelor, conform .

„Pentru că am distrus zona de creştere porc, am distrus zona de ovine şi acum intrăm şi peste zona de pasăre. Imaginaţi-vă că şi magazinul respectiv şi-a pus un adaos comercial consistent vizavi de preţul ăsta de la raft, dar el este cu mult sub preţul ouălor româneşti”, a declarat Dragoş Frumosu, expert industria alimentară, pentru Observator News.

Crescătorii români de păsări cer ajutorul statului, întrucât susțin că nu pot concura cu prețuri atât de mici. În același timp, oficialii bulgari au făcut o solicitare către Consiliului Uniunii Europene pentru suspendarea importurilor.

„Preţul mi se pare îngrijorător de mic. Să ajungă din Ucraina până la noi, pe rafturi, la un preţ atât de mic nu este bună şi nu aduce niciu beneficiu consumatorului final. Este mult sub preţul pieţei”, a declarat Vladimir Lăpădat, producător ouă, pentru Observator News.

Românii sunt sfătuiți să fie precauți în ceea ce privește consumul ouălor din Ucraina

Cumpărătorii preferă, de cele mai multe ori, produse care își au originea în România. Totuși, în contextul scumpirilor din ultima perioadă, majoritatea românilor o să aleagă să cumpere produsul mai ieftin.

Experții din industria alimentară trag un semnal de alarmă asupra posibilelor afecțiuni care ar putea rezulta în urma consumului de ouă din Ucraina. Și fermierii români sunt de părere că marfa care este importată din Ucraina ar trebui să fie supusă unor analize pentru a se determina dacă produsele sunt sau nu contaminate.

„Lucrurile sunt necontrolate. Nici nu ştim calitatea acestor ouă şi nici nu ştim cu ce sunt hrănite găinile în Ucraina, care produc aceste ouă. Din Ucraina, nu cred că se verifică ceva, chiar dacă instituţiile statului ne spun lucrul ăsta”, a declarat Dragoş Frumosu, expert industria alimentară, pentru Observator News.

Ministrul Agriculturii nu a dorit să comenteze situația.