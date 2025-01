Papa Francisc, primul videoclip pe TikTok. Ce și-a dorit să le împărtășească internauților

Papa Francisc și-a făcut debutul pe platforma . Într-un videoclip postat pe contul librăriei Mondadori, Suveranul Pontif și-a prezentat autobiografia recent lansată, intitulată „Speră”.

În videoclip, poate fi văzut în biroul său din Santa Marta, discutând despre cum a luat naștere autobiografia sa, publicată deja în peste o sută de țări, potrivit .

„Spera” este descrisă ca o lucrare autobiografică unică, prima scrisă vreodată de un pontif, care prezintă informații din copilărie și până în prezent. Francis subliniază că autobiografia este un mod de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite.

„Este o autobiografie, dar pentru mine autobiografiile sunt pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut cu viața mea”, a spus Papa Francisc.

Cartea este rezultatul a șase ani de muncă și abordează mai multe subiecte relevante, cum ar fi conflictele globale, migrația și provocările de mediu.

De asemenea, în cadrul videoclipului postat pe TikTok, Papa și-a exprimat recunoștința față de Carlo Musso, colaboratorul său, pentru că l-a ajutat să-și amintească momentele semnificative din viața sa.

„È un’autobiografia, ma le autobiografie, per me, sono per ringraziare Dio, per il bene che ha fatto nella mia vita. Il vero protagonista è il Signore”. Spera, l’autobiografia di Papa Francesco, è in tutte le librerie e store on-line.