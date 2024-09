Părerea unui american despre România, după 12 ani de locuit în țara noastră: “Acesta a fost primul meu șoc cultural când am venit” (VIDEO)

Un , care locuiește în România de 12 ani, a spus, într-un clip pe , ce părere are despre țara noastră.

El a povestit despre primul său șoc cultural pe care l-a avut atunci când a venit în România, când a văzut modul în care românii socializează și interacționează.

„Unul dintre cele mai speciale lucruri la România este că te face să te simți cu adevărat om. Oriunde te-ai afla, vezi oameni socializând, copii jucându-se în parc, bunici stând pe bancă și discutând. Acesta a fost primul meu șoc cultural când am venit pentru prima dată în România, acum 12 ani, când mi-am cunoscut soția. La început, mi s-a părut surprinzător să văd oameni necunoscuți interacționând și vorbind deschis unii cu alții.

Acum îmi dau seama cât de sănătos și benefic este acest lucru pentru sănătatea mentală – să simți că aparții unei comunități, nu doar unui peisaj urban dominat de mașini care se îndreaptă spre muncă și îndatoririle zilnice. Sunt acum într-un parc unde 12 copii se distrează de minune, deși nu se cunosc între ei; este extraordinar. Sunt atât de fericit că România este acum casa mea”, a spus bărbatul.

Romania is my place to Rest