Patru foști cercetați sau condamnați penal, viitori judecători și procurori. Ei au fost acuzați, printre altele, de ucidere din culpă, lovire și șantaj. CSM a stabilit că au o reputație bună

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat undă verde unor persoane să devină procurori sau judecători, deși acestea au fost cercetate în trecut sau chiar condamnate penal definitiv. Ele au trecut toate probele de concurs, ultima fiind ca acest for să verifice dacă au o bună reputație. Culmea, CSM a constatat că totul e OK.

Condamnați penal, viitori procurori sau judecători

Potrivit , șase dintre candidați figurează în bazele de date ale Poliției, instanțelor și parchetelor ca fiind foști cercetați sau condamnați penal. Patru dintre ei au trecut proba bunei reputații și au depus cerere de alegere a postului pe care îl preferă – procuror sau judecător. CSM urmează să anunțe decizia zilele viitoare.

Este vorba despre Sorina Petrea, grefier la o instanță din Galați, avocatul craiovean Robert Cosmin Preda, avocatul Dumitru Gabriel Voiniciuc din Botoșani și avocata Simona Cornelia Barbu, informează G4Media.

Faptele de care au fost acuzați cei patru viitori procurori/judecători

Sorina Petrea a fost condamnată definitiv, în 2015, la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Ea a fost reabilitată de drept (infracțiunea s-a șters din cazierul judiciar) în aprilie 2018.

Robert Cosmin Preda a fost urmărit penal în 2017 pentru loviri și alte violențe, amenințarea, șantajul, hărțuirea, asistența și reprezentarea neloială și divulgarea secretului profesional. Cauza a fost clasată, unul dintre motive fiind că victima, o fostă iubită, și-a retras plângerea. Însă în timpul procedurii de la CSM, femeia a depus un memoriu, susținând că Preda nu îndeplinește condiția bunei reputații deoarece ar fi bătut-o, cauzându-i leziuni ce au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale, i-ar fi deteriorat telefonul mobil, i-ar fi trimis sute de emaluri și ar fi sunat-o de sute de ori, ar fi amenințat-o, ar fi divulgat date și informații din viața sa privată etc. Preda a afirmat pentru G4Media că afirmațiile femeii reprezintă o „tracasare și o răzbunare” deoarece el este avocatul fostei soții a actualului ei partener într-o speță care privește tutela unui copil: „Eu am depus la CSM documente care arată că nu am fost sancționat niciodată”.

Dumitru Gabriel Voiniciuc a primit o amendă penală în 1999 de 1 milion de lei vechi pentru săvârșirea infracțiunii de lovire. El a fost reabilitat de drept în octombrie 2006.

Simona Cornelia Barbu are, din ianuarie 2017, o sentință penală definitivă într-un dosar de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. În acest caz, completul de judecată a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei.

În cazul celor reabilitați, comisiile din CSM au luat act de faptul că aceștia nu figurau cu condamnări în cazier, iar în cazul lui Barbu a fost invocată o decizie a CCR care prevede că persoana față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei nu poate fi supusă vreunei decăderi sau interdicții.