Pe ce preferă să dea banii tinerii din Generația Z. Pun mai mult accent pe răsfăț decât părinții sau bunicii lor

și-a dezvoltat propriul sistem de consum, iar lupta pentru banii lor se duce între alte categorii de produse și servicii decât cele alese de părinții și bunicii lor. Generaţia Z pune accent pe răsfăț și sunt mai puțin cumpătați în ceea ce privește cheltuirea banilor.

Radu are 23 de ani şi lucrează în industria IT. Cei mai mulți bani îi dă lunar pe ieşirile în oraş şi gadgeturi.

„Cred că fiecare generaţie a avut o perioadă în jurul vârstei de 20 de ani exploratorie. Consider că cheltuielile asociate deţinerii unei maşini şi şofatului sunt inutile. Prefer de banii ăia să mă duc la terapie sau să am o ieşire în plus pe lună”, a spus Radu, pentru .

Topul principalelor lucruri în care investesc tinerii din Generația Z

Dacă obiceiurile de consum ale tinerilor din Generația Z ar putea fi rezumate la un singur cuvânt, acela ar fi „răsfățul”. Pe primul loc în topul lucrurilor în care tinerii din această generație investesc cel mai mult se clasează serviciile de streaming, urmate de livrările de mâncare. Lista continuă cu îmbrăcămintea, cafeaua, bunurile de lux și .

„Ca fată şi adolescentă, cel mai mult cheltui pe haine, machiaje. Atât timp cât ştiu că pot să îmi permit ceva, iau, dacă ştiu că nu pot să îmi permit, nu fac chestia asta”, a spus o tânără.

„În general, strâng pentru chestii scumpe!”, a spus un tânăr.

Explicaţia acestei schimbări radicale între lucrurile pe care le prioritează Generația Z și cei de dinaintea lor se datorează tendinței de a ne compara cu cei din jur, amplificată de rețelele sociale.

„Găsim acolo toate reclamele, influenceri, poveşti care sunt sau nu sunt reale în viaţa de zi cu zi, dorim să arătăm şi poate ceea ce nu suntem, că suntem fericiţi, bogaţi. Ne dorim să facem parte din grupuri, din societate, să fim văzuţi bine. Asta se numeşte cumva supravieţuire socială”, a declarat Roxana Maria Nițuică, psiholog.

Care sunt prioritățile de cumpărare a generației Baby Boomers

Pentru Generaţia Baby Boomers, formată din persoanele născute înainte de ’70, prioritare sunt cheltuielile esenţiale. În ceea ce privește relaxarea, banii se duc, în general, pe abonamentele la reviste şi pe biletele la loterie.

„Nu trebuie uitat şi modul în care a funcţionat sistemul educaţiei: baby boomers sunt oameni educaţi în biblioteci, oameni formaţi prin referinţe la clasici. Cei tineri au acces la ştiinţă prin intermediul internetului, cred că rapiditatea comunicării actuale e un pic superficială pentru că nu ne mai dăm timp pentru cunoaşterea adevărată”, a explicat Nicolae Pricină, sociolog.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și precizează faptul că, indiferent de vârstă, educația financiară este importantă. Cele mai noi date arată că, deşi românii au venituri mai mari, cheltuie aproape tot ce câștigă. La final de lună, 85% din buget este epuizat.