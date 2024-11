Pensionarii care nu-și vor primi pensia până de sărbători. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru

O categorie de pensionari riscă să nu-și primească pensia până de sărbători din cauza softului Casei Naționale de (CNPP), care nu funcționează.

Acești suntem extrem de revoltați și spun că au rămas cu pensiile neîncasate de mai multe luni.

Categoria de pensionari care riscă să nu primească pensia în prag de sărbători

Pensionarii care întâmpină probleme uriașe sunt cei cu noile dosare de pensie, care și-au depus actele după data de 1 septembrie 2024, potrivit . Aceștia e posibil să rămână fără pensie de sărbători, din cauza problemelor cu softul care trebuie să le calculeze pensia. Din cauza acestei probleme, proaspeții pensionari sunt nevoiți să se descurce luni de zile, atât fără salariu, cât și fără pensie.

În aceeași situație se află și pensionarii care nu au primit, până acum, un răspuns cu privire la recalcularea pensiilor, deși aceste decizii trebuiau deja să fie livrate până la finalul lunii august. Prin urmare, aceștia nu știu dacă vor avea o pensie majorată, iar dacă se constată erori pe decizii va dura și mai mult până când vor primi pensia cuvenită.

Pensionarii, extrem de revoltați

Mai mulți pensionari au declarat că sunt extrem de supărați de faptul că nu vor primi venitul cuvenit, deoarece Casa de Pensii nu le-a oferit un răspuns clar cu privire la data exactă la care banii vor fi virați.

„Eu am depus în august. Am înțeles de la Cineva de la Casa de Pensii, că cei cu dosare noi de pensii vor lua prima pensie în ianuarie ori februarie”, a spus un pensionar nemulțumit.

„Patru luni durează minim. Și acum cu haosul de recalculare poate dura și mai mul. Eu încă nu am primit decizia de recalculare”, a mai precizat o persoană deranjată de situația actuală în care se află.

„Mi-am depus dosarul pe data de 22 iulie 2024 și am primit decizia pe 14 septembrie 2024. Am depus inchiderea cărții de muncă, dar nu am primit până acum pensia”, a mai povestit o femeie.