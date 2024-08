Pensionarii cărora poștașii le iau înapoi deciziile de recalculare a pensiei: “De la 2.000 şi ceva am ajuns la 3.000 şi ceva. M-am bucurat câteva zile. Apoi a venit poștărița”

Mai mulți pensionari din judeţul acuză faptul că nu au primit a pensiilor.

Acestea au fost oprite de la distribuire, ca urmare a faptului că există suspiciunea că ar putea conţine erori.

„Le-a trimis să le ia înapoi”

Nu se știe numărul exact al deciziilor care au fost oprite, însă Oficialii Casei Judeţene de Pensii Alba au transmis că se va face o reverificare a acestora.

Oamenii care acuză că nu au primit deciziile de recalculare a pensiei susţin că au fost informaţi de factorii poştali că de la Casa de Pensii s-a solicitat oprirea de la distribuire a unora dintre decizii pe motiv că ar fi greşite.

„Poştăriţa ne-a spus că nu le aduce că a primit de la Casa de Pensii un tabel şi că trebuie toate revizuite. Le-a trimis să le ia înapoi şi care sunt la Poştă să nu le mai distribuie, fiind greşite”, a spus o femeie din Alba Iulia jurnaliştilor .

„M-am bucurat câteva zile şi a luat-o înapoi”

Un bărbat susţine că i-ar fi fost luată înapoi decizia pe care o primise.

„Am primit decizia săptămâna trecută, dar după un timp a venit poştăriţa de aici de la noi şi mi-a cerut să îi dau decizia înapoi. Nu a specificat nimic, a zis doar că nu ştiu ce greşeli ar fi la socoteli. Avea un tabel lung cu numele celor la care trebuia să le ia deciziile înapoi. Pensia mea era mai mare cu 700-800 de lei, de la 2.000 şi ceva am ajuns la 3.000 şi ceva. Am lucrat peste 35 de ani, poate mai mult, am vechime multă. M-am bucurat câteva zile şi a luat-o înapoi”, a povestit un penionar pentru ziarulunirea.ro.

Jurnaliştii locali au precizat, citând surse, că ar putea fi vorba despre o mie de astfel de decizii.