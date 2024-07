Perle de la examenul de Bacalureat de la proba de la Limba Română. „Că dacă nu-i place să scrie…?”

Luni, 1 iulie, a avut loc prima proba a examenului de Bacalaureat, debutând cu proba de la Limba Română, iar, la fel ca în fiecare an, profesorii corectori s-au amuzat pe seama în lucrările absolvenților.

„Moara cu noroc” nu le-a purtat noroc unora

La subiectul III, în funcție de profil, elevii trebuiau să redacteze un eseu despre particularitățile nuvelei „Moara cu noroc” sau să caracterizeze un personaj, ceea ce le-a dat bătăi de cap elevilor, conform

Profesorii au spus că subiectele au fost destul de accesibile, dar, cu toate acestea, ezitat să apară. Unii absolvenți au și recunoscut că nu au citit nuvela, iar alții au făcut greșeli gramaticale grave.

Perlele absolvenților

Răspunsuri amuzante s-au scris și în prima parte a examenului, unde elevii trebuiau să rezolve cinci exerciții pe baza textului „O vizită la Tudor Arghezi” din volumul „Amintiri și portrete literare”.

– „Noi nu am studiat nuvela. Pe cuvânt!!!!”;

– „Scriitorului îi e frică de Arghezi, așa că îi ia flori ca unei femei”;

– „Musafirul e întrebat că ce critică. Că dacă nu-i place să scrie…?”;

– „O trăsătură a musafirului este speriat de bombe”;

– „“Împrejurare” e din familia lexicală a cuvântului jur. Are sensul de a fi împrejur”;

– „Autorul este surprins că Tudor Arghezi nu e un boșorog târât în baston”;

– „La Moara cu Noroc își făceau veacul doi porcari- Mână Ruptă și Boul”. Corect este: Buză Ruptă și Săilă Boarul”;

– „Notațiile autorului au rolul să știe actorii ce să facă în casa lui Chirilă”;

– „Autorul a vrut să se comporte mut. Dar, la o întrebare, a devenit vorbitor”;

– „Prozatorul Tudor Arghezi are o concluzie impertinentă, că criticul tânăr nu se pricepe”, sunt câteva dintre perlele absolvenților la proba de la Limba Română de la Bacalaureat.