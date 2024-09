Personalul medical care se luptă în prima linie cu variola maimuței în Congo sunt epuizați și lucrează cu frică

Personalul medical aflat în prima linie a luptei împotriva în estul Republicii Democrate Congo a declarat pentru BBC că sunt disperați și așteaptă cu nerăbdare să sosească vaccinurile pentru a putea opri rata noilor infecții.

Lipsește și echipamentul medical special

La un centru de tratament din provincia Kivu de Sud, pe care BBC l-a vizitat în epicentrul focarului, personalul medical spune că sosesc tot mai mulți pacienți în fiecare zi – în special bebeluși – și că există o lipsă de echipamente esențiale.

Mpox – cunoscută drept variola maimuțelor – este o boală foarte contagioasă și a ucis cel puțin 635 de persoane în RD Congo în acest an.

Chiar dacă 200.000 de vaccinuri, donate de Comisia Europeană, au fost transportate cu avionul în capitală, Kinshasa, săptămâna trecută, acestea nu au fost încă transportate în această țară vastă – și ar putea trece câteva săptămâni până să ajungă în Kivu de Sud.

„Am aflat de pe rețelele de socializare că vaccinul este deja disponibil”, a declarat pentru BBC Emmanuel Fikiri, o asistentă medicală care lucrează la clinica care a fost transformată într-un centru specializat pentru combaterea virusului.

El a spus că aceasta e prima dată când tratează pacienți cu mpox și în fiecare zi se teme să nu se infecteze și să-l transmită propriilor săi copii – în vârstă de șapte, cinci și un an.

„Ați văzut cum am atins pacienții pentru că asta este meseria mea de asistentă. Așadar, cerem guvernului să ne ajute, dându-ne mai întâi vaccinurile.”

Motivul pentru care va dura mult timp pentru a transporta vaccinurile este că acestea trebuie păstrate la o temperatură sigurp – sub zero grade – pentru a-și menține puterea, plus că trebuie trimise în zonele rurale din Kivu de Sud, cum ar fi Kamituga, Kavumu și Lwiro, unde focarul este răspândit.

Lipsa infrastructurii și drumurile proaste înseamnă că elicopterele ar putea fi folosite pentru a livra unele dintre vaccinuri, ceea ce va crește și mai mult costurile într-o țară care se luptă deja financiar.

Conflictul dintre armată și mai multe grupuri armate încurcă și mai mult lucrurile

Dar unii se tem că conflictul armat în curs din estul RD Congo între armată și mai multe grupuri armate, în special rebelii M23, nu va face acest lucru ușor.

„Conflictul are un efect profund asupra programului de vaccinare în general”, a declarat pentru BBC Dr. Gaston Bulambo, șeful Diviziei de Sănătate a provinciei Nord Kivu.

„Nu este vorba doar de vaccinarea împotriva mpox, ci toate programele de vaccinare suferă din cauza dificultăților de a aduce vaccinuri în zonele vulnerabile. Acest lucru se datorează insecurității.”

Guvernatorul din Kivu de Sud a declarat pentru BBC că luptele intense îi alunga pe mulți din casele lor în provincia sa, ceea ce exacerbează răspândirea bolii.

„Găzduim mii de PDI [persoane strămutate în interior] și încă ne luptăm cu multe probleme”, a spus Jean-Jacques Purusi Sadiki.

„Majoritatea banilor sunt injectați în combaterea războiului care se desfășoară, pentru a cumpăra echipament militar, pentru a hrăni armata”, a spus el.

„Țara pierde o mulțime de bani încercând să abordeze acest război, mai degrabă decât să injecteze [acești bani] în dezvoltarea socială, inclusiv în sectorul sănătății”.

Cu toate acestea, guvernatorul credea că grupurile rebele nu vor perturba livrările de vaccin, deoarece mpox-ul afectează și oamenii din zonele pe care le controlau.

Autoritățile spun că vaccinările vor începe în octombrie, cu copiii sub 17 ani, precum și cei care au fost în contact strâns cu pacienții infectați, primii la rând.

Cu 5.049 de cazuri confirmate de la începutul anului în RD Congo, personalul clinicii spune că viteza este esențială – doar cu o combinație de vaccinuri, medicamente și alte provizii pentru a permite o mai bună igienă, focarul va fi redus.