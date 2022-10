Pescari britanici au capturat cel mai mare pește prins vreodată cu o lansetă

Doi pescari au reușit să captureze „cel mai mare pește din Marea Britanie” prins vreodată cu o lansetă. Peștele este un ton de 408 kilograme și a fost eliberat după ce Simon Batey și prietenul Jason Nott au făcut mai multe poze cu acesta.

a fost condusă de Andrew Alsop care a declarat că „peştele a luptat cel mai murdar din toţi câţi am întâlnit.”

La întoarcerea din Marea Irlandei, gigantul de 408 kilograme, care a bătut recordul din 1933 cu 22 de kilograme.

Giant 900 lb. tuna caught off the coast of Wales- believed to be the biggest fish ever caught in Welsh waters, the fish was measured and then released.

