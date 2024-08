Pești de toate mărimile au căzut din cer, într-un orăşel din sudul Iranului. Fenomenul straniu are însă o explicație

În ceea ce seamănă cu un fel de miracol biblic, pești vii și de toate mărimile au căzut din cer în Yasouj, un oraș din centrul Iranului, și au ajuns să se zbată pe drum, arată un videoclip postat pe rețelele sociale locale.

Ploaie cu pești din cauza fenomenelor meteo extreme

Postarea a devenit rapid virală pe platformele de socializare din Iran. Filmarea, postată de un locuitor, arată peștii care cad din cer chiar într-o piață din oraș.

Comentariile de pe rețelele de socializare au speculat că un fel de taifun sau un vârtej deasupra apei au aspirat peștii și apoi i-au aruncat din nou sub formă de ploaie, la scurt timp după aceea.

Această teorie nu este cu totul imposibilă. După cum a raportat , încălzirea globală înseamnă că atmosfera aspiră cantități mari de apă în acest an și o eliberează din nou sub formă de ploaie torenţială: aerul mai cald poate absorbi mai multă apă, iar anul trecut a fost cel mai fierbinte an înregistrat.



IntelliNews nu a putut confirma veridicitatea videoclipului iranian cu pești, dar nu este prima dată când peștii au căzut din cer în Iran.

Într-un incident similar din 2020 în Golpayegan, tot în centrul Iranului, un alt videoclip postat pe rețelele sociale locale a arătat, de asemenea, pești care ar fi căzut din cer.

La șansa ca peștii să fi fost aspirați în cer de un eveniment meteorologic ciudat se adaugă și faptul că Yasouj găzduiește un număr mare de ferme de pește, cu o producție anuală de aproximativ 20.000 de tone pe an.

Și mai grăitor, Yasouj a suferit deja de incidente meteorologice extreme în acest an. Orașul a fost lovit de ploi abundente și de furtuni la începutul lunii aprilie, iar autoritățile locale au raportat pierderi substanțiale suferite de aceste ferme piscicole.