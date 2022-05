Poate cauza variola maimuței o nouă pandemie? Explicațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rafila

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, exclude ca noua boală care pune pe jar OMS, așa numita variolă a maimuței, să ducă la o nouă pandemie.

Alexandru Rafila, explicații despre variola maimuței

„Nici vorbă de pandemie. Este exclus așa ceva. Rata de reproducere a acestei infecţii este mult sub 1, este 0,3. Ştiți bine că pentru infecția cu noul coronavirus am plecat de la 3 și am ajuns pe la 10 sau chiar peste rată de reproducere.

Deci riscul de infecție este mic și nu se transmite decât prin contact direct, prelungit, cu o persoană infectată.

Cele 90 de cazuri care au fost înregistrate în Europa au fost oarecum grupate în majoritatea lor, în sensul că se poate stabili calea de transmitere în cadrul acelor grupuri”, a spus Alexandru Rafila, duminică, la Antena 3.

Variola maimuţei nu se răspândeşte cu uşurinţă între persoane şi necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură şi prin fluide corporale.

Principalul mod în care poate fi răspândit este în timpul contactului fizic apropiat şi prelungit cu o persoană care are variola maimuţei.

Ministerul Sănătății a transmis, duminică, că pe teritoriul României sau suspiciune de îmbolnăvire.

Ca urmare a informațiilor apărute în mediul online cu privire la un posibil caz de variolă la Spitalul Municipal din Rădăuți, județul Suceava, ministerul Sănătății a venit cu o serie de precizări.

„Variola maimuței nu se răspândește cu ușurință”

Cazul de la Rădăuți este din punct de vedere clinic și epidemiologic al unei paciente de 43 de ani cu varicelă, infectată după contactul cu copii, membri de familie, care au avut această boală, conform șefului secției de boli infecțioase de la spitalul din localitate, dr. Angelica Popescu.