Pompierii români se întorc în Grecia pentru a stinge incendiile de vegetație. Un om a murit și alți 8 au fost răniți în urma tragediei

România trimite, luni, încă un modul de intervenție, 56 de persoane și 12 mijloace de intervenție, pentru a combate

Salvatorii vor lupta pentru stingere incendiilor din țara elenă între 4 și 10 zile, conform

„Astfel, în cursul zilei de astăzi, 56 de pompieri, cu 10 autospeciale de stingere (8 de 3.000l, 2 de 10.000l), 1 autospecială de primă intervenţie şi comandă şi 1 autocar au început deplasarea, pe cale terestră, de la sediul USISU-Ciolpani, cu – Feres. Durata misiunii este pe o perioadă de 4 – 10 zile”, a informat IGSU printr-un comunicat de presă.

Un incendiu puternic a izbucnit, luni, în Boetia, fiind la 100 de kilometri nord de Atena. Turiștii și localnicii care se aflau pe o plahă vecină au fost evacuți. Circa 56 de pompieri participau la stingerea incendiului, alături de patru avioane. Un bărbat a decedat în urma tragediei.

Și pe insula Evia s-a produs un incendiu, iar opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Farmers are putting up firebreaks to try to slow down an out-of-control fire that has been raging for two days in Alexandroupolis, Greece.

A state of emergency was declared and 13 villages were evacuated.

— Sprinter (@Sprinter99800)