Situația dezastruoasă în nord-estul Greciei. Incendiile se îndreaptă spre aeroportul Alexandroupolis

Situația dezastruoasă în nord-estul Greciei. 8 sate au fost evacuate sâmbătă din cauza extinderii incendiilor. În plus, focul se îndreaptă amenințător către aeroportul orașului portuar Alexandroupolis. Autoritățile sunt în alertă din cauza fumului dens, care reduce vizibilitatea.

🚨 : New footage of the massive forest fire that broke out in the Alexandroupoli

Guvernatorul regiunii Macedonia de Est și Tracia, Christos Metios, a declarat că autorritățile fac toate eforturile posibile pentru ca viața oamenilor să nu fie în pericol, însă riscul rămâne ridicat.

Locuitorilor din orașul Alexandroupolis li s-a cerut să rămână în interiorul locuințelor, întrucât focul se apropie amenințător. Situația este deosebit de dificilă din cauza rafalelor puternice de vânt, care pot ajunge până la 7-8 pe scara Beaufort, potrivit unui purtător de cuvânt al pompierilor.

Incendiul a făcut ravagii în satele Aetohori și Pefkax, distrugând case și generând panică. Focul a ajuns aproape de satele Agnantia și Anthia și se îndreaptă spre nord.

Eforturile de combatere a incendiilor implică o mobilizare masivă. 31 de camioane de pompieri, nouă brigăzi de pompieri, 14 avioane și 4 elicoptere și sute de voluntari la sol, sunt implicate în lupta împotriva flăcărilor în această zonă amenințată.

🔥GREECE WILDFIRES🔥

📍EVROS

🚨URGENT – Greece: Devastating wildfires in Evros –

There is a very high risk of fire (risk category 4) for Saturday for the region of Evros and the island of Samothraki, according to the Fire Risk Forecast Map issued by the General Secretariat…

— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187)