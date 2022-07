Postarea virală a unui șofer român despre întâlnirea cu doi șoferi ucraineni. Gestul emoționant pe care l-au făcut aceștia

Un șofer român a povestit cum a decurs întâlnirea sa cu doi șoferi ucraineni, într-o parcare din Berlin. Cei doi au mulțumit românilor pentru ajutorul pe care l-au primit de când țara lor a fost atacată de ruși. „A fost cel mai sincer mulțumesc pe care l-am simțit până în ultimul fir de păr”, a susținut șoferul nostru. Ucrainenii au și împărțit cu el mâncarea lor: „Masa oferită de ei bate pentru mine toate restaurantele cu staif în care am mâncat cu oameni falși”.

Întâlnirea unui român cu doi șoferi ucraineni

După o noapte de condus, Ilie Matei s-a oprit pentru odihnă la Berlin, între două camioane cu numere de Polonia. S-a și pregătit pentru ”apărare”, în caz că urma să aibă probleme. Pe la ora 11.00, tot auzea voci prin jurul cabinei lui. Erau cei doi șoferi, care pregăteau masa afară.

„Cu fața aia de klingonian transpirat ma uit spre astia si ma gandesc :

Cam nasol, astia nu-s polonezi ca gatesc afara, astia sunt altă natie, dar care dintre ele ?

Pun contactul si realizez ca nu sunt din DB sau Ag pt ca aveam motorina intactă.Oricum nu am prb nici cu aia că aia fura de la bogati, nu de la amărati ca mine.

Unul dintre pusti imi zice :

Hello Rumania

Il scanez bine pe viitorul pretendent al levierului daca devenea obraznic si cu fața aia de turtă dospita ii raspund :

Salut….

Cafe colega ??

Asta e prea politicos si umbla si in boxeri pe aici….hmm, o vrea sa ma treaca la palmares

Refuz initial, dar apoi vine cu un pahar de plastic si imi pune jumatate.

Hai ca a scapat de levier pt moment, dar ma rodea curiozitate

Poland ??

Aaaa, no…Ukraina

Ooo, forța Ucraina, good job guys !!

Atat mi-a fost ….

Vine celalalt care vorbea bine engleza si imi zice :

Romania, thank you for !

Thank you for everyting !

Romania and Poland our brothers ! Romania and Poland help our brothers, thank you Romania…thank you…a repetat de cateva ori chestia asta

A fost cel mai sincer multumesc pe care l-am simtit pana in ultimul fir de par….

Bai, mi s-a facut pielea de gaina….nu am stiut ce sa raspund si am coborat..”, a povesit Ilie Matei, pe Facebook.

Șoferii s-au tot ținut de el și nu s-au lăsat până nu gustat din cartofii și ouăle pe care le-au pregătit.

„Fiecare dintre acesti oameni, fiecare dintre noi prin natura acestui job care ne poarta prin atatea tari straine devenim ambasadori ai tarii noastre.

Oamenii de rand cu care avem contact ne vor percepe ca natie exact dupa cum ne comportam pe la ei prin tara.

Nu a contat ca acea cafea era o zeama lunga si nu prea mananc prajeala, masa oferita de ei bate pt mine toate restaurantele cu staif in care am mancat cu oameni falsi mancare bine gatita pt ca venea din suflet, asemenea unei melodii care te patrunde”, a mai scris Ilie Matei, pe Facebook.

Una dintre concluziile lui a fost că și-ar dori ca acești doi tineri să fie ambasadori pentru țara noastră.