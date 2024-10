Povestea neamțului care a readus la viață un sat din Mureș. „M-am îndrăgostit din prima de acest loc”

Satul Cund a renăscut odată cu el, cu Jonas, un bărbat de origine germană. Deși el a fost cel care a transformat satul, arătând lumii frumusețile pe care le are de oferit, povestea a început cu ceva ani înainte, când tatăl său a ajuns în satul Cund, după ce colindase tot cu ajutoare. Klaus Schaefer, tatăl lui Jonas, a fost cel care l-a adus în satul Cund, de care s-a și îndrăgostit ulterior.

Cum a început totul

În 2003, Jonas, atunci în vârstă de 30 de ani, şi-a vândut compania de discuri din Germania şi s-a mutat în satul Cund, a cărui locuitori i-au mai demonstrat încă o dată de ce acel loc are ceva magic.

„M-am îndrăgostit din prima de acest loc departe de orice urmă de civilizaţie. O comunitate mică, unde internet este pe dealuri, unde totul este natural şi nealterat de civilizaţie. Când am venit prima oară am vrut să cumpăr ceva şi m-am dus la magazin unde nu am mai ajuns niciodată. Toată lumea mă oprea, mă întreba cine sunt şi mă poftea în casă, îmi dădea să beau şi să mănânc”, a povestit Jonas, potrivit .

La doar câteva zile distanță, Jonas se întâlnește cu un alt personaj care i-a rămas imprimat în minte și care a apărut în calea sa, parcă pentru a-i întări convingerilor neamțului că satul Cund nu este ca niciun alt loc de pe Pământ. Jonas a avut șansa de a sta de vorbă cu un cioban filosof, care îl citise pe Nietzsche.

„Am cunoscut oameni pe care alţii îi văd în cărţile cu poveşti, am ascultat idoli şi embleme, cunoscători şi dăruiţi, dar omul ăla, în locurile alea, în dimineaţa aia…”, încearcă Jonas să transmită emoția și mirarea pe care le-a simțit în acele momente.

Jonas și-a cumpărat o casă în satul Cund. Și încă una, și încă una, și încă una

A cumpărat apoi o casă, pe care a renovat-o. Acum are 4 case în sat şi administrează alte 3 locuinţe ale unor prieteni din Germania şi Anglia. A avut grijă ca toate să arate așa cum arătau pe vremuri locuinţele din Cund, iar împreună formează ceea ce este cunoscut drept complexul „Valea Verde”.

Cum Jonas a avut grijă să povestească tuturor despre acest colț uitat de lume din România, acum sunt mulţi nemţi, olandezi sau englezi care vor să cumpere o locuință în Cund, în care să-şi petreacă concediile.

„Şi eu am rădăcini la sat, în Germania de Nord, la graniţa cu Danemarca, dar nu este ca aici. Mi-am luat prietena, actuala soţie, pe Ulrike şi am adus-o în Cund. Ne-am cumpărat doi husky şi toată lumea ne chema în casă, noi ne temeam să lăsăm animalele libere să nu facă probleme iar ei ne spuneau: sunteţi musafirii noştrii, lăsaţi câinii liberi că avem păsări destule. Cum să nu iubeşti oamenii ăştia!”, a povestit Jonas.

Un manager al unei firme IT din Olanda, vicecampion la celebrul Paris Dakar, este unul dintre exemplele celor care l-au ascultat pe Jonas și s-au stabilit în Cund.

Jonas, producător pentru mâncarea pe care le-o servește turiștilor

Cucerit de gusturile locale, Jonas a vrut să aibă pentru el şi turiştii care-i trec pragul doar produse naturale. Așa se face că neamțul și-a construit propriile sere, în timp ce brânză, lapte şi carnea le procură de la prietenul Istvan.

„Practic resortul nostru este împărţit în tot satul, avem săli de conferinţă, restaurant, un iaz natural, organizăm plimbări cu caleaşca austriacă, oferim experienţe culinare pe malul apei, pe dealuri, oriunde şi oricând. Suntem cel mai mare angajator din zonă, avem 36 de salariaţi. Oamenii aici o duc greu, dar au făcut din lipsurile lor o carte câştigătoare, vine lumea buluc să vadă ceea ce ei numesc capătul lumii. Nu există gaze, canalizare, pentru apă trebuie să sapi la peste 100 de metri şi nici atunci poate nu găseşti. Se trăieşte în tihnă, tot ce vine este luat simplu, fără ţipete şi tragedii, sunt purtări care la oraş ar părea desuete. Aici este o altă viaţă, şi tăcerea ţi se pare că tace”, a explicat Sergiu Petru Colceriu, mâna dreaptă a lui Jonas.

Care sunt prețurile pe care trebuie să le plătească cineva pentru a se bucura de o experiență la complexul lui Jonas

Complexul „Valea Verde Retreat” poate caza până la 110 persoane, în 7 case, cu 45 de apartamente şi camere duble. Toate sunt clasificate cu 2 sau 3 „margarete”.

De exemplu, o familie cu doi copii va plăti 500 euro pentru 4 nopţi de cazare cu mic-dejun, plus bonus 20% la mese şi activităţi. Pentru o escapadă romantică, un cuplu va plăti, pentru 2 nopţi cu mic-dejun, între 245 şi 300 de euro.