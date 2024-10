Povestea neștiută din spatele Bisericii Negre. Care este atracția principală pentru vizitatori   

Biserica Neagră din , una dintre cele mai impunătoare edificii nu doar din România, ci și din întreaga Europă, are la bază o poveste fascinantă, demnă de o așa construcție. Ridicată la sfârșit de secolul XIV, din dorința localnicilor, biserica a fost dedicată Sfintei Maria.

Începurile Bisericii Negre

La finalul secolului al XIV-lea, mai exact în anul 1477, a început ridicarea unei noi biserici, în locul în care era așezată o mănăstire de călugărițe catolice. Lucrarea s-a finalizat 82 de ani mai târziu, în anul 1559.

Stilul gotic era pe atunci idealul absolut al construcțiilor noi. Relațiile comerciale și meșteșugărești strânse care legau Brașovul de orașul Nuremberg au făcut ca noua biserică din Brașov să împrumute stilul arhitectural al unei clădiri din Nuremberg, potrivit .

În octombrie 1542, a avut loc prima slujbă religioasă de rit luteran din țară.

Biserica Sfânta Maria, cum s-a numit la începuturi, a devenit o biserică parohială evanghelică, iar în timp a devenit un obicei printre localnici de a asista la slujba religioasă.

Incendiul care i-a dat numele

În aprilie 1689, un incendiu uriaș a mistuit porțiuni importante din oraș și tot atunci, biserica a fost distrusă. Se spune că fumul care a rezultat în urma incendiului ar fi înnegrit pereții, motivul pentru care, astăzi, lăcașul de cult este supranumit Biserica Neagră.

Lucrările de reconstrucție au început imediat și au durat aproape o sută de ani, la fel ca în cazul construcției inițiale.

Primul pas a fost realizarea noii șarpante, aceasta având înălțimea unui imobil cu patru etaje.

Atracția principala a Bisericii Negre

Buchholz din interiorul Bisericii Negre este cea care captează de cele mai multe ori atenția vizitatorilor. Uriașa pianină a fost construită în anul 1839 de Carl August Buchholz și până în prezent, nu a suportat nicio modificare.

Clapele sunt acoperite cu fildeş, cele superioare sunt din lemn de abanos, iar numerele celor 76 de registre sunt inscripţionate pe porţelan şi acoperite cu sticlă. Are 3.993 de tuburi distribuite pe 84 de rânduri, patru manuale şi un pedalier. Cel mai mare tub are nouă metri, cel mai mic tub are doi metri.

Orga mecanică Buchholz, din Biserica Neagră, este cea mai mare orgă funcţională din sud-estul Europei şi este unică, potrivit .