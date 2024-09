Premierul Marcel Ciolacu, despre efectele inundațiilor: „În primul rând trebuie să facem curățenie și să vedem ce nu se mai poate recupera și acolo o să intervenim”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni despre măsurile pe care le ba lua Guvernul în urma inundațiilor catastrofale, că sunt în primul rând măsuri financiare.

“Oricum este o dislocare și din partea pompierilor, și din partea armatei. Sunt 15 județe mobilizate pe zonă. Nu sunt trimise toate capacitățile în acest moment pentru a nu încurca. Este o coordonare unică. Cu domnul vicepremier Predoiu am avut discuții azinoapte și astăzi de dimineață. O să ne implicăm.

În primul rând să facem curățenie și să vedem ce nu se mai poate recupera și acolo o să intervenim”.

Întrebat de ce nu au fost luate măsuri pentru a preîntâmpina situația din județul Galați, premierul a răspuns:

“În primul rând eu nu am avut nicio informare. În al doilea rând cu natura nu poți să te pui. În acest moment, în schimb, am mutat toți specialiștii și de la Iași pentru că ei țin de organizarea administrativă de la Iași și experții de la Apele Române din București, am făcut o solicitare și către mediul academic să vedem dacă se poate lua sau se pot face anumite investiții să nu se mai întâmple acest lucru. Față de 2013 cantitatea de precipitații a fost de trei ori mai mare. Era foarte greu să poți gestiona o asemenea furie a naturii”.