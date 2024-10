Premiul Nobel pentru pace acordat grupului japonez de supraviețuitori ai bombei atomice Nihon Hidankyo: „Armele nucleare nu trebuie să mai fie folosite niciodată”

Supraviețuitorii bombardamentelor atomice din Japonia de acum aproape opt decenii au câștigat premiul pentru pace pentru campania lor de a scăpa lumea de armele nucleare.

Armele nucleare nu trebuie să mai fie folosite niciodată

Confederația Japoniei a Organizațiilor Suferințelor de Bombe A și H – cunoscută în mod obișnuit ca Nihon Hidankyo – a primit premiul cu un an înainte de a 80-a aniversare a bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki și într-un , arată .

Comitetul Nobel a declarat că a decis să acorde premiul lui Nihon Hidankyo „pentru eforturile sale de a realiza o lume fără arme nucleare și pentru că a demonstrat, prin poveștile martorilor, că armele nucleare nu trebuie să mai fie folosite niciodată”.

Comitetul norvegian a declarat că mărturiile supraviețuitorilor bombardamentelor din august 1945 de către SUA – „a ajutat la generarea și consolidarea opoziției pe scară largă față de armele nucleare în întreaga lume, bazându-se pe poveștile personale, creând campanii educaționale bazate pe propria experiență și emitând avertismente urgente împotriva răspândirii și folosirii armelor nucleare”.

A adăugat: „Hibakusha ne ajută să descriem ceea ce este de nedescris, să gândim de neconceput și să înțelegem cumva durerea și suferința de neînțeles cauzate de armele nucleare”.

Prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, care participă la summitul din Asia de Est din Laos, a declarat reporterilor: „Este extrem de semnificativ că organizația care a lucrat pentru abolirea armelor nucleare a primit premiul Nobel pentru pace”.

În timp ce comisia a remarcat că armele nucleare nu au fost folosite de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a spus că „tabuul” împotriva utilizării lor este „sub presiune”.

Japonia nu se numără printre cele peste 60 de țări care au ratificat un tratat din 2021 pentru a interzice posesia și utilizarea armelor nucleare

Unii pot vedea premiul ca pe o mustrare la adresa guvernului conservator al Japoniei, care depinde pentru apărarea sa de umbrela nucleară a SUA și nu se numără printre cele peste 60 de țări care au ratificat un tratat din 2021 pentru a interzice posesia și utilizarea armelor nucleare.

„În acest moment din istoria omenirii, merită să ne reamintim ce sunt armele nucleare: cele mai distructive arme pe care le-a văzut vreodată lumea”, a spus comisia Nobel.

Între 60.000 și 80.000 de oameni au murit imediat după ce Enola Gay, un bombardier american B-29, a aruncat o bombă nucleară de 15 kilotone asupra Hiroshima în dimineața zilei de 6 august 1945, bilanțul morților urcând la 140.000 până la sfârșitul anului. Trei zile mai târziu, americanii au aruncat o bombă cu plutoniu asupra Nagasaki, ucigând 74.000.

Astăzi, numărul persoanelor recunoscute oficial ca fiind ucise în urma bombardamentelor este de 344.306 în Hiroshima și 198.785 în Nagasaki. Vârsta medie a celor 106.000 de supraviețuitori este de aproape 86 de ani, potrivit Ministerului Sănătății din Japonia.

Copreședintele grupului Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, în vârstă de 81 de ani, a declarat într-o conferință de presă la Hiroshima că recunoașterea grupului va da un impuls major eforturilor sale de a demonstra că abolirea armelor nucleare este posibilă, au raportat Reuters și Agence France-Presse.

El a spus că ideea că armele nucleare au adus pacea este o eroare. „S-a spus că, din cauza armelor nucleare, lumea menține pacea. Dar armele nucleare pot fi folosite de terorişti”, a spus el.

„De exemplu, dacă Rusia le folosește împotriva Ucrainei, Israelul împotriva Gazei, nu se va termina aici. Politicienii ar trebui să știe aceste lucruri.”

MG Sheftall, autorul cărții Hiroshima: The Last Witnesses, care a fost publicat luna trecută, a spus că este „absolut încântat” de știre. „De la începutul războiului rece, nu cred că lumea a avut nevoie de o conștientizare reînnoită a ororii armelor nucleare mai mult decât are nevoie chiar în acest moment”, a spus el.