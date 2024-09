Președintele Consiliului Județean Galați, despre efectele inundațiilor: Sunt în jur de 5.400 de case evaluate / Încă un drum care leagă localitățile Costache Negri și Pechea s-a rupt (VIDEO)

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că din cauza precipitațiilor abundente și a inundațiilor care au lovit județul încă un drum a fost rupt duminică seara. Este vorba despre drumul care face legătura între localitatea Costache Negri și Pechea.

“Probleme în afară de cele grave pe care le avem în urma ploilor cauzate de vineri noapte spre sâmbătă dimineață, în plus prea multe nu avem decât aseară s-a mai rupt un drum care face legătura între Costache Negri și Pechea. Azi dimineață ne-am mobilizat să mergem acolo să discutăm despre refacerea unei variante ocolitoare pentru a debloca drumul respectiv”.

Sunt probleme în continuare cu alimentarea cu apă potabilă, în condițiile în care sunt puțuri sau pompe aflate sub ape:

“Cei de la Apă Canal au muncit să mai racordeze o parte din localități la apă, măcar cât este posibil. Din păcate nu poate să ajungă apa la toată lumea pentru că sunt puțuri sau pompe care încă sunt sub ape și nu pot fi puse în funcțiune. Noi am distribuit pe județul Galați alimente. Au fost peste 140.000 de l de apă pentru toate localitățile, inclusiv de sâmbătă cu cei de la Crucea Roșie am început să distribuim apă. Ieri am dat și alimente, au fost peste 1500 de paturi de saltele date pentru localitățile cele mai afectate. Au ajuns 50 de căsuțe și containere pentru cei care au probleme. A fost montată acea tabără pentru refugiați în cazul în care am mai fi avut probleme și ar fi crescut apele”.

Costel Fotea a mai spus că nu există o situație exactă a caselor afectate de inundații, însă sunt în jur de 5.400 de case evaluate. “Toată lumea s-a axat pe salvarea de vieți omenești”, a spus președintele CJ Galați.