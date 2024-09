Prima creșă construită de Primăria Sectorului 6, după aproape cinci decenii. A fost finalizată înainte de termen și își va deschide porțile pentru copii în curând (FOTO)

Creșa Îngerașii din cartierul Crângași, prima construită de Primăria Sectorului 6 în aproape cinci decenii, a fost finalizată, iar săptămână viitoare se va face recepția lucrării.

„E oficial! Sectorul 6 are prima creșă de stat construită de la zero în ultimii 46 de ani. Este pe Strada Rușețu 6A, singura din cartierul Crângași, și a fost ridicată de Primăria Sectorului 6 în aproximativ un an și jumătate. Săptămâna viitoare se va face recepția lucrării, iar primii copii vor fi primiți aici în ianuarie-februarie 2024”, spune Primăria Sectorului 6, într-un comunicat de presă.

Construcția Creșei Îngerașii a fost finalizată mai devreme decât termenul stabilit. Se fac ultimele finisări, se montează ușile și mobilierul, iar în curând își va deschide porțile pentru 135 de copii.

Primăria Sectorului 6 a oferit detalii despre pașii care mai trebuie parcurși:

Pe 19 decembrie se va face recepția lucrării. Următorul pas este angajarea personalului. Vor lucra aici educatori, puericultori, infirmiere, asistente medicale și personal administrativ (bucătari, administrator etc.). În total – 64 de persoane. Toate posturile vor fi scoase la concurs pe 3 ianuarie 2024, pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6. După ce totul este pregătit, Creșa Îngerașii își va putea deschide porțile pentru primii copii. Estimăm ca în ianuarie-februarie 2024 să își înceapă activitatea. Capacitatea creșei este de 135 de prichindei cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani, care nu sunt înscriși în acest moment la o altă creșă de stat. 30 de locuri sunt rezervate copiilor care provin din familii defavorizate, cu venituri mici, crescuți de un singur părinte, iar 15 locuri vor fi pentru copiii cu dizabilități.

Primăria Sectorului 6: Creșa Îngerașii, dotată la cele mai înalte standarde

Este vorba despre o clădire cu demisol, parter și etaj, dotată la cele mai înalte standarde de calitate, spune Primăria Sectorului 6.

La demisol (442 mp utili) se află spațiile tehnice, spălătoria, bucătăria, vestiarele pentru personal.

Parterul și etajul 1 au fiecare câte 900 mp. Acestea cuprind săli de joacă și dormitoare, grupuri sanitare speciale pentru prichindei, spații de așteptare pentru părinți, câte un cabinet medical și izolator, câte o o sală de luat masa cu o capacitate de două grupe, plus un oficiu unde mâncarea se aduce din demisol, cu un lift dedicat.

Lucrările au costat 10 milioane de lei, din care 3,5 milioane au provenit din fonduri europene nerambursabile (PNRR) și 800.218 lei de la Guvern, iar 5,63 milioane lei, reprezentând 55% din totalul cheltuielilor, au fost asigurați de la bugetul local.

Creșa Îngerașii va funcționa de luni până vineri, între orele 08.00 și 17.00, și va fi administrată de DGASPC Sector 6, cum se întâmplă și cu cele trei creșe existente (Harap Alb, Neghiniță și Pinocchio).

Primarul Ciprian Ciucu: „Am obținut finanțare pentru ridicarea altor două creșe”

Edilul a anunțat că va continua construcția de creșe.

„Dedic o atenție deosebită infrastructurii școlare, dar și pentru cei mici, de vârstă antepreșcolară. Nu se mai construise o creșă de zeci de ani și este cerere foarte mare. Pe prima am finalizat-o. Dar continuăm! Tocmai de aceea, echipa pe care am format-o la Direcția de Fonduri Externe a reușit să obțină finanțare de 28 de milioane de lei pentru ridicarea altor două creșe: una va fi în Militari, pe Bd. Iuliu Maniu 11B, iar alta în Drumul Taberei, pe Bd. Timișoara 89. Fiecare va putea primi câte 70 de copii”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

O grădiniță și două after-school-uri construite de la zero, date în folosință în 2023. Sunt în lucru alte 5

Potrivit primăriei, Creșa Îngerașii nu este singura unitate de învățământ construită de la zero în Sectorul 6, acolo unde în februarie 2023 a fost dată în folosință o grădiniță nouă, iar pe parcursul acestui an au fost ridicate din temelii alte două after-school-uri. Este vorba despre Grădinița 274 și de corpurile aferente Școlilor „Sfântul Andrei” și Nr. 117.

Sunt în prezent în lucru alte cinci clădiri: