Prima reacție a lui Toni Greblă după ce a fost publicată o fotografie în care apare alături de unul dintre apropiații lui Călin Georgescu: „Eu nu pronunț numele niciunui competitor politic în această perioadă”

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), , a avut o primă reacție la Antena 3 CNN, după ce cotidianul a publicat o fotografie în care apare alături de unul dintre apropiații lui , la vila din Izvorani unde a avut ieșiri publice însuși Călin Georgescu.

Greblă a precizat că fotografia a fost realizată în urmă cu doi ani și că nu știa că vor fi campanii împotriva unora.

„Nu e treaba mea să fac anchetă”

Gazda evenimentului, unde a avut loc tăierea porcului, a fost Constantin Lupu, tatăl lui Andy-Constantin Lupu. Andy Constantin Lupu este cel care deține casa unde își desfășoară activitățile de campanie Călin Georgescu, potrivit Adevărul.

„Aceste fotografii au fost făcute acum doi ani, când am fost, am fost la o tăiere de porc la o gazdă, care este profesor universitar, și care era președintele Autorității pentru învățământ dual, marele campion Moroșanu și alți 7-8 amici ai gazdei, gazda fiind Constantin Lupu.

Vila se afla la marginea localității Izvorani. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu cel pe care-l aveți dumneavoastră în vedere, pentru că eu nu pronunț numele niciunui competitor politic în această perioadă. Nu am vorbit niciodată cu el (cu Călin Georgescu).

Cu sesizările primite în legătură cu afișele electorale neconforme, am sesizat imediat parchetele locale pentru a fi identificate locurile unde au fost imprimate acele afișe fără codul mandatarului financiar. Iar când am primit o sesizare pe care am considerat-o întemeiată, în legătură cu TikTok-ul, am sesizat Parchetul General (…)

Am primit sesizarea de la o persoană fizică, însoțită de 20-30 de capturi de pe niște conturi în care s-ar fi transferat niște bani, dintr-o parte în alta. Nu e treaba mea să fac anchetă. Am trimis sesizarea și cele 20- 30 de capturi la Parchetul General. Am depus sesizare prin curier de la AEP, am luat număr de înregistrare (de la Parchetul General). Trageți dumneavoastră concluzia (faptului că abia azi Parchetul General s-a sesizat)”, a declarat Toni Greblă la Antena 3 CNN.

Greblă a mai spus că, dacă timpul îi va permite, va merge și anul acesta la tăierea porcului.