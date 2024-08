Primarul Băluță vrea să construiască un bloc lipit de alt bloc în Sectorul 4. USR se opune

București, 28 august 2024 – Primarul Daniel Băluță a ales, din nou, să ignore atât interesele cetățenilor, cât și normele urbanistice. Una dintre cele mai controversate decizii recente este aprobarea construirii unui bloc de 7 etaje pe un spațiu verde între blocurile de pe Bulevardul Tineretului.

Aceasta este o nouă demonstrație a lipsei de viziune urbanistică și a desconsiderării locuitorilor din Sectorul 4, ale căror voci au fost sistematic ignorate. Primarul Daniel Băluță continuă să promoveze o dezvoltare imobiliară haotică, fără respect pentru nevoile comunității și pentru reglementările urbanistice.

Consilierii USR au atras atenția asupra faptului că înălțimea aprobată depășește cu mult limitele prevăzute în Planul Urbanistic General (PUG) și nu poate fi modificată printr-un simplu Plan Urbanistic de Detaliu (PUD). Potrivit PUG, înălțimea maximă permisă pentru această zonă este de 13 metri, corespunzătoare unui bloc de maximum 3 etaje plus două niveluri retrase. Acest bloc de 7 etaje depășește flagrant limitele, ignorând complet normele legale. Mai mult, noua clădire urmează să fie construită la 8 metri de alt bloc nou construit.

„Noi, cei de la USR, am luat legătura cu locuitorii din zonă, care sunt profund nemulțumiți. Aceștia au încercat să participe la ședință și să pună întrebări pertinente, însă au fost întâmpinați cu dispreț. Proiectul, în forma aceasta, vizează aglomerarea de blocuri printre blocuri”, a declarat Marian Onicel, consilier local USR Sector 4.

Această situație reflectă o problemă majoră în Sectorul 4: lipsa unui dialog real între administrație și cetățeni. Primarul Băluță și majoritatea sa din Consiliul Local acționează în mod netransparent și disprețuitor față de interesele locuitorilor. Construirea acestui bloc nu doar că va distruge un spațiu verde prețios, dar va contribui și la creșterea densității urbane într-o zonă deja sufocată de construcții haotice.

“Lățimea străzii este între 9 și 11 metri, dar acolo există o retragere, așa că sa zicem că luăm varianta mai favorabilă. Astfel, la 11 metri [n.e. lățime], înălțimea maximă în PUG este de 13 metri, numărul de niveluri este parter plus 3 etaje, plus două niveluri retrase. Eu, prin acest PUD, pot să fac cel mult un bloc cu parter plus 3 etaje și 4-5 retras, nu am cum să ajung la 7 etaje, potrivit Planului Urbanistic General”, mai spune Rareș Laurențiu Oprea, consilier local USR Sector 4.

USR Sector 4 cere cu fermitate oprirea acestui proiect și respectarea normelor urbanistice stabilite prin PUG. De asemenea, solicităm primarului Daniel Băluță să renunțe la practicile abuzive și să deschidă un dialog real cu locuitorii Sectorului 4, pentru a construi un oraș în care dezvoltarea să fie realizată responsabil și în beneficiul comunității, nu doar în interesul dezvoltatorilor imobiliari.

Material susținut de USR