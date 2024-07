Proiect unic în România: „Ilfov, prin ochii tăi”, cea mai nouă campanie a CJ Ilfov. Consultații optometrice gratuite și ochelari de vedere gratuiți în cadrul primei caravane, în localitatea Jilava

Consiliul Județean Ilfov urmează să desfășoare, la nivelul județului, proiectul „Ilfov, prin ochii tăi”, prin care vor fi asigurate consultații optometrice gratuite și ochelari gratuiți persoanelor eligibile. Proiectul, unic în România, va începe luni, 26 iunie, în localitatea Jilava.

Parteneriat pentru programul „Ilfov, prin ochii tăi”

Programul se va desfășura în colaborare cu Lensa și în parteneriat cu unele Unități Administrativ Teritoriale din Ilfov, precum și cu Spitalul Clinic de Urgență Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea.

Proiectul presupune deplasarea unei echipe mobile formată dintr-un optometrist, un optician și aparatura de optică medicală, necesară efectuării consultațiilor, în fiecare localitate din Ilfov care semnează protocolul de cooperare cu celelalte părți implicate.

,,Acest proiect este foarte important pentru mine, pentru că știu cât de mult costă corectarea problemelor de vedere: cel puțin câteva sute de lei pentru o ramă și alte câteva sute de lei pentru lentile. Plus tariful consultației. Tocmai de aceea vrem să le oferim în mod gratuit ilfovenilor care nu și le pot permite. Este un proiect care nu se mai desfășoară în niciun alt județ din țară și pe care îmi doresc să îl putem implementa în toate localitățile din Ilfov”, a declarat Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Cum se va derula campania „Ilfov, prin ochii tăi”

Campania va începe luni, în Jilava, prima caravană staționând la sediul Policlinicii locale, la ora 09:00.

Lensa, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov și ceilalți colaboratori din protocolul de cooperare, va efectua consultații optometrice gratuite și va oferi ochelari gratuiți cu dioptrii sau recomandări către oftalmolog, după caz, persoanelor eligibile care se înscriu în program.

Pentru a putea fi înscriși, solicitanții sunt obligați să facă dovada apartenenței în categoria grupurilor vulnerabile prin documente.

Proiectul se adresează persoanelor vârstnice și persoanelor încadrate în categorii vulnerabile, cu vârsta de peste 18 ani, care întrunesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

Să aibă domiciliul sau reședința pe raza județului Ilfov;

Să se încadreze într-o categorie, astfel:

-pentru pensionari cu pensie de maximum 2500 lei (certificare cupon de pensie);

-pentru grupurile vulnerabile, cu vârste de peste 18 ani, care pot certifica situația de fapt, astfel:

Persoanele cu dizabilități (certificat handicap);

Beneficiari de ajutor social/șomaj/pensie de urmaș cu venit cumulat de maximum 2500 lei;

Persoane cu venit cumulat per membru de familie de maximum 2500 lei;

Familii monoparentale cu venit de maximum 2500 lei per membru de familie;

Familii cu mai mult de doi copii cu venit de maximum 2500 lei per membru familie;

persoane lipsite de locuințe și adăpost;

Numărul de telefon disponibil pentru programări este: 0755 104 541, consultațiile urmând să aibă loc de luni până vineri, între orele 09:00-17:00.

Cum poți beneficia de ochelarii gratuiți:

Dacă, în urma consultației optometrice, se stabilește că este necesară purtarea ochelarilor de vedere, atunci rețeta optometrică va fi transmisă mai departe. În baza acesteia, va fi plasată o comandă de ochelari de vedere gratuiți de la Lensa, special concepuți pentru tine. Odată ce ochelarii sunt gata, aceștia vor fi livrați în numele beneficiarului, la adresa Primăriei Jilava de unde vor putea fi ridicați.

Lensa poate efectua, cu o caravană, un număr de maximum 40 de consultații/zi și poate staționa, conform protocolului, până la 20 de zile/localitate. Dacă sunt multe programări, Lensa poate suplimenta cu încă o caravană, rezultând că poate efectua până la 80 de consultații/zi.

Obligațiile celor două unități medicale partenere sunt de a asigura, în mod gratuit, și de a stabili consultațiile oftalmologice pacienților, ca urmare a recomandărilor Lensa, în baza biletului de trimitere emis de medicul de familie.

Campania ,,Ilfov, prin ochii tăi” se va desfășura timp de un an, cu posibilitate de prelungire. Protocolul de cooperare urmează să fie pus în aplicare pe măsură ce va fi supus aprobării și adoptat prin hotărâre de consiliu local, la nivelul fiecărei Unități Administrativ Teritoriale din Ilfov care dorește să se înscrie în program.